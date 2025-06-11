《桃園》泰豐自辦重劃區聯外道 明年拓寬動工

市府工務局規劃拆除原有泰豐輪胎公司圍牆，納入現況為中壢區中華路二段367巷辦理道路拓寬。（記者李容萍攝）

2025/06/11 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區原泰豐輪胎舊廠區一度因火警與空污事件引發關注，業者自辦市地重劃案已於今年三月底動工，將成為結合住宅、公園與停車場的全新市區，而重劃區目前對外僅仰賴中華路二段三六七巷通行，地方要求儘速拓寬並與該巷合併闢建為卅公尺雙向四線道；市府昨表示，將擴寬闢建為廿公尺道路，預計明年動工、二○二七年底完工。

桃園市府工務局工程用地科長謝馥揚表示，原泰豐輪胎廠旁聯外道路，一九九九年期間所擬定中壢平鎮都市計畫（原住宅區變更為工商綜合專用區及生態綠地）就已規劃聯外道路，原設計寬度為十二公尺，以連接台一線（中華路）與忠信路。

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謝馥揚說，市府目前考量鄰忠信路中原營區重劃及泰豐自辦重劃等重劃區發展將帶來大幅人口及交通流量，將此計畫路段規劃拆除原有泰豐輪胎公司圍牆，納入現況為中壢區中華路二段三六七巷，同時將電桿遷移或下地，整體道路長度約三○○公尺、寬度約廿公尺，工程總經費約七千萬元，預計今年底完成設計，明年動工、二○二七年底完工。

當地立委魯明哲、市議員葉明月表示，泰豐自辦重劃區面積達八．八公頃，全區可提供三．三公頃公共設施用地，包括三座公園與一處大型停車場，但目前出入動線單一且狹窄，且中間雜草叢生，更常有違停車輛，不僅影響景觀，也存在治安疑慮，建議市府儘快拓寬為雙向四線道，打通與台一線、中原文創園區及普忠地下道之間的交通，讓居民出行更便利，提升整體道路安全性。

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