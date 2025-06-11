《桃園》7.5億整建特色公園爆紅 設施「掛病號」

桃園陽明公園盪鞦韆等設施損壞。（議員謝美英提供）

2025/06/11 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府「P@RK園宇宙」全齡共融公園計畫，首波斥資七．五億元整建七座特色公園，啟用後引起熱潮。議員謝美英表示，「園宇宙」爆紅，卻也暴露器材毀損、修繕問題，市府已啟動第二波公園整建計畫，將來管理、維修負擔勢必更重，建議市府應統一委外管理，讓專業的來，以免造成負擔；市府工務局表示，特色公園開園後即與各管轄區公所成立維管群組，經費、人力上都會協助爭取，降低公所維管人力及經費負擔。

議員建議統一委外管理 避免負擔

謝美英表示，市府從去年底至今啟用龍潭運動公園、中壢光明公園、八德楓樹腳公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、大園華興池公園及平鎮運動公園等七座共融式公園，每一處都各具特色，吸引本地及外地遊客造訪，但爆紅的代價就是幾乎每個公園都有遊樂器材、設施「掛病號」，甚至停用，像是平鎮運動公園馬桶堵塞、龍潭運動公園共融轉轉設施支撐鋼管損壞、陽明公園腳踏車腳踏板斷裂、華興池觀景天窗破損，讓人質疑器材啟用前是否經過壓力測試，何以損壞率如此高。

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謝美英說，目前各公所及維管廠商都積極備戰，就連假日也加強作業，仍無法避免大量人潮操壞遊具，尤其市府已啟動第二波公園整建計畫，屆時特色公園增加，維管問題勢必更加嚴峻。

工務局︰協助公所爭取經費、人力

工務局表示，特色公園開園前，除了驗收程序，也都完成CNS國家標準檢驗合格認證，並對維管公所做後續接管救援訓練、提供維管手冊等，開園後也建立維管群組，只要公所人員在群組回報事項，廠商知悉後即視狀況立即或備料修復。

工務局說，目前僅有四維公園四米滑道溜滑梯仍進行封閉修繕、預計七月完工開放，還有楓樹腳公園長頸鹿設施因螺絲鬆動暫時封閉，目前廠商已完成檢修，待確認安全無虞即恢復開放，工務局會協助公所爭取編列合理養護預算及增加人力，降低公所維管人力及經費壓力。

龍潭運動公園共融轉轉設施支撐鋼管損壞。（議員謝美英提供）

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