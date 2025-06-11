《新聞分析》政治表態不成 藍欲蓋彌彰

2025/06/11 05:30

記者謝武雄／特稿

桃園市議會定期會昨閉會，民進黨市議員許家睿建請大會作成決議：「要求桃園市政府針對接下來的罷免活動，務必遵守行政中立原則，專心市政。」卻遭藍營議員否決提案，被貼上「反對行政中立」標籤；事實上此提案只是政治表態，並不影響「行政中立」的法律準則，國民黨團的反對，讓人有欲蓋彌彰的感覺。

如果說許家睿的提案是「多此一舉」，國民黨議員作法就是「欲蓋彌彰」，畢竟不論議會有沒有通過這樁提案，根本就不影響對行政機關行政中立的法律要求。六席立委大罷免連署過程中，民進黨曾多次批評市長張善政未遵守行政中立原則，國民黨大可大方讓提案通過，讓全體市民檢驗，只可惜兩黨互信不夠，國民黨團擔心民進黨有陰謀，乾脆封殺提案，不僅被貼標籤，也讓市府失去最好的表態機會。

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事實上，桃園升格後每逢選舉，行政不中立就曾被多次討論，前市長鄭文燦曾用公務車帶著市長參選人林智堅跑宮廟行程，各局處首長也全力動員參與行程，都被藍營議員點名，但鄭文燦心中仍有一把尺，他要求政務官如果要投入選舉，就必須辭職，現任議員張肇良、魏筠、王珮毓當時都是辭去市府職務後，投入選舉而當選。

每到選舉季，「行政中立」議題就會發酵，尤其是政務官的言行更有模糊空間，但仍有一定的界線，以美國總統大選為例，倘若現任總統參加黨大會，這是政黨活動，總統絕對不會搭乘空軍一號跑行程，從這個角度來看，首長可以坐公務車參加行政院院會，但不能坐公務車參加黨中常會，如果是下班時間跑選舉行程，更不能搭乘公務車。

「選舉」、「罷免」是一體兩面，選舉（罷免）時，民選首長為黨籍候選人站台本無可厚非，但不可佔用上班時間，也不能使用公帑買廣告，如果是議員詢問首長立場，就回歸議事規則，首長只要不在政府活動中、不動用公家資源為選舉（罷免）造勢，基本上就不會有「行政不中立」的問題。

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