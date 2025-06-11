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    《桃園》要求市府罷免行政中立 綠提案藍封殺

    民進黨議員許家睿提案要求市府針對罷免活動行政中立，最後支持者僅九人，表決不敵國民黨議員。 （記者謝武雄攝）

    民進黨議員許家睿提案要求市府針對罷免活動行政中立，最後支持者僅九人，表決不敵國民黨議員。 （記者謝武雄攝）

    2025/06/11 05:30

    民進黨批不演了 國民黨稱何須提醒 市府聲明法令明確規範

    〔記者謝武雄、鄭淑婷／桃園報導〕桃園市議會第三屆第五次定期會昨天閉會，民進黨市議員許家睿於臨時動議議程，建請大會作成決議：「要求桃園市政府針對接下來的罷免活動，務必遵守行政中立原則，專心市政。」卻遭國民黨陣營反對，經表決以九票贊成、廿票反對，否決提案；而國民黨「反對市府行政中立」，也引起各方熱議。

    張善政︰遵守遊戲規則

    市長張善政對此回應，政務官本來就有應該遵守的遊戲規則，罷免就和選舉一樣，機關內謝絕一切選舉活動。市政府也發出聲明，行政中立法明確規範行政中立範疇，不需要透過議會的決議提醒，更指「近期中央官員疑似動用行政資源下鄉宣傳大罷免，市府將引以為鑑、謹記在心」。

    市議會民進黨團對此發出聲明表示，張善政於總質詢時簽署反惡罷連署書，並多次公開表達反罷免言論，甚至錄製廣播宣傳，許家睿才會於臨時動議提案，結果去直接被國民黨團反對，「行政中立」在桃園已成為最大的玩笑。

    民進黨團指出，市府刁難民團租借公園場地、活動中心，張善政卻赴台北地檢署參加違法集會，為被罷免桃園藍委站台等，根本沒秉持「行政中立」，國民黨雙標行為根本睜眼說瞎話，如今國民黨團竟然在議事堂上公然反對「市府恪守行政中立」提案，完全不演了，擺明向公民團體宣戰、反制罷免。

    市議會國民黨團總召林政賢表示，行政中立法有明文規範，市府依法辦事，何須民進黨來「提醒」，民進黨團是假提案、真鬧事。他說，中央政府與罷團一搭一唱，為了催生「大罷免」，行政院拒送解凍案、四處苦情演出「沒錢大戲」；口口聲聲「為桃園發聲」，實際上只想「助攻大罷免」謀取政治利益，民進黨黨團這場突襲提案，就是另一齣與罷團裡應外合的政治秀。

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