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    屏縣購永達校地 打造高科技育才基地

    永達技術學院停招逾十年，閒置校地議題長期以來引發關注。（記者羅欣貞攝）

    永達技術學院停招逾十年，閒置校地議題長期以來引發關注。（記者羅欣貞攝）

    2025/06/11 05:30

    停招逾10年 縣府擬以3.1億分期承接 並辦理都市計畫檢討

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕台積電領軍供應鏈將進駐屏東科學園區，而停招逾十年的屏東縣私立永達技術學院，校地閒置已久，屏東縣政府預計以三．一億元分期價購承接，縣長周春米昨在縣議會答詢時說明，縣府將透過都市計畫檢討，讓永達校地發揮更大效益，打造一個完善高科技等產業人才培育與實踐的示範基地。

    議員盼併入屏大成立資電理工學院

    創立於一九六七年的永達技術學院以工專起家，全盛時期學生數逼近萬人，但在少子女化衝擊下，於一○三學年停招。前年和去年行政院召開三次跨部會會議，盼地方政府辦理停辦校園整體活化作業，屏縣府考量麟洛地區的社會公益、區域整體發展，以及維護校地周邊環境和治安決定承接，預計分四到五年以三．一億元價購。

    各界關心承接永達校地後如何利用，縣議員方一祥昨天在總質詢時指出，屏縣五所大學院校都沒有科技產業所需完整的資電理工學院，盼縣府購置永達校地後，併入屏東大學成立資電理工學院，以吸引屏東在地、雲林以南、花東學子就讀，未來他們就有可能長期留下來成家立業，屏縣人口才不會嚴重流失。

    周春米答詢表示，針對永達校地，縣府做了全盤清點，也邀請屏東大學、屏科大等討論想法及需求，會在現行土地使用管制規範下，活化既有空間、進行修繕、教育資源的整合，四年到十五年的長期計畫，會針對全部校地範圍辦理都市計畫檢討。

    周春米：配合大南方新矽谷推動方案

    周春米指出，縣府要賦予這塊校地最重要的任務，就是配合國科會大南方新矽谷推動方案，結合屏東科學園區、周邊產業發展，打造成完善人才培育與實踐的示範基地，除了教育人才，為高科技與其他相關產業做準備，盼以大區塊的重新改造，讓此地更現代、更進步。

    縣府城鄉處也說明，永達校區位於麟洛鄉，臨台一線，距屏東市區、國道三號麟洛交流道及屏東健康產業園區約十分鐘車程，交通區位良好，校區將透過閒置校地活化、建置產學教研基地，有效串聯周邊活動及永續發展。

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