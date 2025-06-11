增加16人 台東會考45生獲5A以上

台東縣教育處長蔡美瑤（中）到新生國中頒發會考紅榜。（記者黃明堂攝）

2025/06/11 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕今年國中教育會考成績，台東縣共有四十五位學生獲得5A以上，較去年增加十六人，分別為新生國中廿九、東海七、育仁五、池上二，及寶桑、新港各一人，其中，新生國中黃柏諭與任庭甫兩位學生獲5A10+的成績。

教育處長蔡美瑤親赴新生國中頒發紅榜。她說，今年會考題目普遍被認為具高鑑別度且偏難，台東學生表現依然亮眼，5A人數較去年增加，各科表現也成長，為延續成果，今年持續推動各項學力提升計畫外，也要求各國中針對會考結果，檢視各項學力提升措施是否達成預期目標。接下來，縣府將結合本月底全縣期末共同評量及教育部學習扶助篩選測驗成績，進行交叉比對與滾動修正，強化學力培育策略。

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教育處指出，黃柏諭熱愛閱讀，尤其喜歡古文觀止、左傳等古文經典，語文表現出色，曾在全國語文競賽中獲演說項目優等。任庭甫則對未來有明確規劃，熱衷商業領域，透過參與校內運動會與畢業典禮等活動，實踐企劃能力並累積實務經驗。兩位同學在備考期間善於規劃時間，重視錯題分析與筆記整理，並認為「練習」與「理解」是掌握高分關鍵。

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