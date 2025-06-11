黃小鷺棲台東人工島 築巢育雛助生態

在人工浮島上，黃小鷺雛鳥為搶食狂啄親鳥。（鳥友提供）

2025/06/11 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣野鳥學會協助縣府在森林公園鷺鷥湖打造一個人工浮島，日前獲得一對黃小鷺夫妻青睞，共築愛巢並生四隻幼鳥，已經快要離巢的鳥寶頻頻索食，親鳥則是忙進忙出。由於黃小鷺育雛的畫面並不常見，吸引許多鳥友守候拍攝，鳥會前會長楊宗瑋表示，黃小鷺利用浮島育孕下一代，對鷺鷥湖生態保育有加分。

鷺鷥湖北側 增動物庇護棲息空間

楊宗瑋表示，森林公園鷺鷥湖的環湖步道因為遊客多，對當地動物生態威脅頗大，因此農業處林務保育科便委託鳥會在水域北側設計一座用天然素材及竹筏打造浮島，以增加野生動物庇護棲息空間，兩年來包括紅面番鴨、紅冠水雞都會利用這座小小的浮島繁殖，今年更首見黃小鷺築巢育雛。

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約一坪大的人造浮島在鷺鷥湖上，四隻已經快要離巢的黃小鷺雛鳥在島中各據一隅等親鳥歸巢，有時幼鳥已嘗試自己覓食或泡水消暑，待親鳥歸巢，把肚中魚蝦反芻供幼鳥食用，雛鳥搶食秒變臉。鳥友說，雛鳥為搶食物狂啄親鳥的頭部及臉部，「有如驚悚片，簡直是啃老族弒親未遂」。

引眾鳥繁殖 紅面番鴨、水雞都來過

林務保育科長李志鵬說，去年歷經颱風侵襲致浮島受損，鳥會召集義工協助復原，縣府也提醒遊客，目前是鳥類繁殖期，切勿干擾野生動物，若攜愛犬入園更務必繫繩，以免愛犬接近並侵擾其生活。

張姓鳥友指出，黃小鷺屬小型鷺科，生性隱密、個性膽小，加上躲進水岸草叢中，保護色極佳，平常不容易被發現。

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