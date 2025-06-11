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    縣庄派出所荔枝豐收 彰警採收送鄉親

    員警勤餘時採摘荔枝分送鄉里敦親睦鄰。（記者湯世名攝）

    員警勤餘時採摘荔枝分送鄉里敦親睦鄰。（記者湯世名攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕目前正是荔枝採收時期，彰化警分局的「縣庄派出所」種有二棵黑葉荔枝樹，樹上荔枝結實纍纍，蔚為奇觀。縣庄派出所長洪慶謀說，這二棵荔枝樹可能有七、八十年樹齡，由於土壤肥沃，使得荔枝的水分、香氣與甜度俱佳，每年此時都會採摘荔枝，分送給鄉親享用，藉以達到敦親睦鄰。

    洪慶謀說，縣庄派出所興建於日治時期，距今已有近百年歷史，派出所廣場還種了兩棵黑葉荔枝樹，實際樹齡已不可考，但以荔枝樹樹形巨大來看，樹齡可能有七、八十年。每年荔枝產期，縣庄所內的這兩棵荔枝樹都結實纍纍，員警也都在勤餘時會同志工前往採摘果實，感受採果樂趣。

    每年採摘的荔枝重量都有數百台斤，由於荔枝數量太多，也都分送給鄉親享用，甚至其中一棵荔枝樹還長到圍牆外，伸手就可以摘到荔枝，卻從來沒有人來採摘過，原因是芬園鄉本就是黑葉荔枝的大宗產地，不少人都在種荔枝，因此也出現荔枝果實長到圍牆外，卻沒有人要採摘的有趣現象。

    彰化分局長林英煌說，縣庄派出所前廣場土壤肥沃，加上芬園鄉風調雨順、溫度適中，因此所產出的荔枝，其水分、香氣與甜度俱佳；派出所內的兩棵荔枝樹結實纍纍，在採摘荔枝後與鄉親分享，促進派出所與地方的情感交流，做好敦親睦鄰。

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