芳苑海牛學校 一週內兩頭牛猝逝

被列為彰化縣無形文化資產的兩頭海牛阿妮（左）與叫小賀（右），一週內接連病逝，對文化傳承與觀光影響巨大。（魏清水提供）

2025/06/11 05:30

疑感染腸病毒與牛流行熱不治 彰縣文化資產拉警報

〔記者陳冠備／彰化報導〕海牛文化拉警報！被列為彰化縣無形文化資產的「芳苑海牛」，近期爆出嚴重疫情，當地海牛學校所飼養的兩頭海牛「阿妮」與「叫小賀」，疑感染腸病毒與牛流行熱，導致四肢癱軟、無法反芻，一週內接連病逝，儘管獸醫緊急搶救，仍回天乏術。

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載蚵、觀光客 阿妮與叫小賀是主力

海牛學校校長魏清水表示，這兩頭牛猝逝對文化傳承與觀光影響巨大，未來會繼續購牛，延續海牛文化命脈。他說，目前芳苑地區僅存十頭海牛，真正能下田、載蚵或搭載觀光客的只剩三頭，其中阿妮與叫小賀是當家主力，沒想到短短幾天先後病倒，醫師雖連打三針急救，仍無力回天，令人不捨。

魏清水指出，阿妮與叫小賀年約八歲，正值青壯期，平日除工作外，也常參與文化活動與載客體驗，深受遊客喜愛，身體也都無異狀，但本月一日，阿妮突然出現四肢無力、反芻困難等症狀，四日晚間就病逝；叫小賀則在九日開始出現四現癱軟等相同症狀，最後倒地不起，昨日中午嚥下最後一口氣離世。獸醫初步研判，兩牛死因為感染腸病毒或牛流行熱所致。

文化局協助申請補助 延續海牛文化

魏清水說，「阿妮」與「叫小賀」皆為海牛學校創立初期，由眾人集資購得，在病逝之後，對彰化無形文化資產是重大的損失，目前觀光導覽部分只能先調度其他海牛，讓獨特的海牛文化得以延續。彰化動物防疫所表示，今日將再派員去現場了解狀況，是否因感染牛流行熱引起疾病而死亡。

對此，彰化縣文化局表示，芳苑海牛為本縣公告登錄之無形文化資產，後續將協助海牛學校依「無形文化資產傳習計畫」申請文化資產局補助，推動海牛飼養與耕作技術的紀錄與傳承，避免文化流失，同時在地團隊合作，確保海牛文化得以延續。

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