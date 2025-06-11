南投首批青年住宅 4成中籤者棄權

南投縣首批青年住宅45戶，有19位中籤民眾棄權。（記者張協昇攝）

2025/06/11 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首批青年住宅已完工並進行讓售，縣府建設處長張洲滄十日表示，第一期青年住宅蓋四十五戶，有十九位中籤民眾受大環境不佳等因素影響而棄權，正安排備取民眾進行看屋，預計最快明年初交屋。

議員林憶如則認為，有四成中籤民眾棄權，應作為縣府後續在草屯、竹山等地規劃興建青年住宅的借鏡，並應儘量縮短交屋期程及協助中籤民眾貸款，避免青年住宅銷售狀況不佳，讓縣府推出青年住宅政策的美意及效益打了折扣。

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林憶如昨在縣政總質詢關切位於南投市文化路的南投縣第一期青年住宅銷售狀況，張洲滄答詢表示，第一期青年住宅四十五戶，在四月份已完成第一階段看屋、選屋，縣府雖以市價約八成讓售，仍有十九位中籤民眾棄權，棄權主因是受美國對等關稅政策等大環境因素影響，社會整體經濟狀況不佳，導致收入減少無力購屋，或因目前房貸不易，加上認為未來房價會下跌，因而暫時不想購屋。

張洲滄說，六月十二日起安排備取民眾看屋，目前並與多家銀行協商，盼協助購宅民眾以房屋市價能貸款的最高成數向銀行貸款，希望儘速完售，明年初交屋。

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