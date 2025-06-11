為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暨大女教授病逝 父捐200萬成立獎學金

    暨大資工系教授陳依蓉因病去世，其父陳信雄（左三）特別捐贈200萬元成立獎學金，延續愛女對學生的關懷，並由暨大主秘古明哲（左二）代表接受。（暨大提供）

    暨大資工系教授陳依蓉因病去世，其父陳信雄（左三）特別捐贈200萬元成立獎學金，延續愛女對學生的關懷，並由暨大主秘古明哲（左二）代表接受。（暨大提供）

    2025/06/11 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國立暨南大學資訊工程學系教授陳依蓉日前因病逝世，其父陳信雄將對愛女的思念化為大愛，捐贈二百萬元為資工系成立「陳依蓉老師紀念獎學金」，栽培清寒勤奮學子，也成為陳父對女兒最好的紀念。

    延續女兒遺志 栽培清寒勤奮學子

    陳信雄說，女兒生前最掛念的就是學生，教育則是翻轉生命最重要的力量，成立獎學金是為延續女兒的遺志，將這份溫暖傳遞給曾服務過的學系，盼讓家境清寒仍奮發向上的學子，能無後顧之憂的專注學業，勇敢追逐科技夢。

    代表受贈的暨大主秘古明哲說，陳依蓉老師的離去是暨大的損失，但陳父的義舉，讓大家見證了最偉大的父愛，獎學金不僅對學子是實質幫助，更是陳依蓉生命價值的延續，校方會以最崇敬的心守護灌溉這份「愛的種子」，並在每個受助學子的心中發芽茁壯，不負所託。

    地母廟捐中榮埔里分院中型巴士

    另外，服務大埔里地區的台中榮總埔里分院，因照護鄉鎮幅員廣闊，以及大眾運輸不足，加上高齡民眾導致就醫不便，獲當地埔里地母廟捐贈一輛中型巴士，提升就醫免費接駁量能，盼照顧更多有就醫需要的鄉親。

    埔里分院指出，近年持續以廿一人座中型巴士，免費提供鄉親隨招隨停就醫接駁，每週約行駛九十班，此次感謝地母廟捐贈交通車，讓在地鄉親就醫更方便。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播