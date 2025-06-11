暨大女教授病逝 父捐200萬成立獎學金

暨大資工系教授陳依蓉因病去世，其父陳信雄（左三）特別捐贈200萬元成立獎學金，延續愛女對學生的關懷，並由暨大主秘古明哲（左二）代表接受。（暨大提供）

2025/06/11 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕國立暨南大學資訊工程學系教授陳依蓉日前因病逝世，其父陳信雄將對愛女的思念化為大愛，捐贈二百萬元為資工系成立「陳依蓉老師紀念獎學金」，栽培清寒勤奮學子，也成為陳父對女兒最好的紀念。

延續女兒遺志 栽培清寒勤奮學子

陳信雄說，女兒生前最掛念的就是學生，教育則是翻轉生命最重要的力量，成立獎學金是為延續女兒的遺志，將這份溫暖傳遞給曾服務過的學系，盼讓家境清寒仍奮發向上的學子，能無後顧之憂的專注學業，勇敢追逐科技夢。

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代表受贈的暨大主秘古明哲說，陳依蓉老師的離去是暨大的損失，但陳父的義舉，讓大家見證了最偉大的父愛，獎學金不僅對學子是實質幫助，更是陳依蓉生命價值的延續，校方會以最崇敬的心守護灌溉這份「愛的種子」，並在每個受助學子的心中發芽茁壯，不負所託。

地母廟捐中榮埔里分院中型巴士

另外，服務大埔里地區的台中榮總埔里分院，因照護鄉鎮幅員廣闊，以及大眾運輸不足，加上高齡民眾導致就醫不便，獲當地埔里地母廟捐贈一輛中型巴士，提升就醫免費接駁量能，盼照顧更多有就醫需要的鄉親。

埔里分院指出，近年持續以廿一人座中型巴士，免費提供鄉親隨招隨停就醫接駁，每週約行駛九十班，此次感謝地母廟捐贈交通車，讓在地鄉親就醫更方便。

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