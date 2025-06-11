南投首辦雙十煙火 地點敲定貓羅溪畔

今年國慶煙火，將在南投市貓羅溪畔舉行。（記者張協昇攝）

2025/06/11 05:30

結合茶博會舉辦 已規劃停車空間、接駁交通動線及安全維護等事宜

〔記者張協昇／南投報導〕今年國慶煙火將在南投縣舉行，是南投建縣以來首辦國慶煙火，縣長許淑華在議會答詢議員陳淑惠質詢煙火施放地點時表示，國慶煙火舉辦日期，因適逢南投辦茶業博覽會，因此希望兩者結合舉辦，進一步促進南投茶博知名度與買氣，並帶動周邊經濟效益，已敲定每年舉辦南投燈會、有施放煙火經驗的南投市貓羅溪畔舉行，正緊鑼密鼓進行包括停車空間、接駁交通動線及安全維護等相關規劃事宜。

請繼續往下閱讀...

估湧進20多萬人潮 帶動經濟效益

許淑華表示，今年國慶煙火，將於十月十日晚間施放，南投茶博會則從十月四日至十二日，期間會遇到中秋節及國慶日連假共有六天假日，從以往其他縣市辦理國慶煙火經驗，預計將會湧進來自全國各地約二十多萬人潮，為結合南投茶業博覽會舉行，已敲定在南投市貓羅溪畔舉行，主要是貓羅溪畔鄰近茶博會場中興新村，且貓羅溪畔高灘地因係南投燈會舉辦場地，每年燈會都有施放煙火經驗，也有基礎設施，只是煙火施放高度與規格不同，軍備局也已現勘過場地並同意。

軍備局已現勘過場地並同意

許淑華指出，目前盤點包括中興新村、貓羅溪畔約只有三千個停車位，將在南投市、草屯鎮及名間鄉規劃設置接駁站，並串連周邊景點，讓民眾可透過接駁系統，往來位於中興新村的茶博會與貓羅溪畔的國慶煙火會場，白天可逛茶博、晚上賞煙火，並順遊其他周邊景點，希望藉由此次國慶煙火，進一步促進南投茶博知名度與買氣，帶動茶博會與周邊整體經濟效益，讓茶博會能一舉突破百萬觀光人次。

研議投市、草屯及名間設接駁站

許淑華也籲請縣民，屆時若家中有足夠空間可看煙火，且方便開放，也能開放給無法進到會場或來不及進會場的外地遊客就地觀賞煙火，展現南投人好客精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法