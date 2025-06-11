《高雄》前站長籲電扶梯設門禁 台鐵:提兩鐵會議討論

高雄車站前站長上官慧珠關切站內安全，建議電扶梯在地面層應規劃門禁。（記者王榮祥攝）

2025/06/11 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年退休的高雄車站站長上官慧珠，日前受邀回娘家參與鐵道節活動，雖已不在車站上班，她仍心繫車站大小事，直率的向與會幹部喊話電扶梯應設「門禁」！台鐵則表示，因技術面需克服，已提兩鐵會議討論。

在台鐵服務長達四十年、首位特等站（高雄）女站長上官慧珠致詞時不改俠女作風，在台上公開向與會長官呼籲，高雄車站電扶梯一定要有「門禁」，才能確保站內深夜時段的管理與安全。

請繼續往下閱讀...

高雄車站每天人潮逾一、四萬人次，目前地面層到地下層共有八處電扶梯使用中，東、西兩側電扶梯還未開放，每天凌晨○時卅分到清晨四點卅分間，會以紅龍在地面層管制。

上官慧珠在站長任內即對此相當憂心，評估深夜時段人力有限、站體空間又大，幾度建議該設置硬體、可有效阻隔的「門」，才能確保地下層秩序維護；日前回娘家時看到電扶梯仍只是紅龍，覺得紅龍只能象徵性管控，具體的「門」才有效果。

台鐵說明，因為車站挑高較高，如果要在電扶梯前規劃具體（可擋住進出也避免攀爬）的硬體門禁，會有技術層面需考量，相關問題已提到兩鐵會議討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法