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    《高雄》新九如橋進度超前 明年6月完工通車

    新九如橋目前實際進度達31%，預計明年6月完工通車。（高市府提供）

    新九如橋目前實際進度達31%，預計明年6月完工通車。（高市府提供）

    2025/06/11 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於愛河下游的九如橋，因配合鐵路地下化工程而拆除舊橋，去年八月動工改建新九如橋，目前實際進度達卅一％，持續超前，預計明年六月完工通車，將成為愛河新地標。

    新九如橋連通鼓山、內惟與三民中都地區，總經費約四．七億元，由中央補助支持；橋長約七十公尺、寬約卅公尺，以現代化設計跨越愛河。

    副市長林欽榮昨天視察工程進度，指示做好汛期防洪整備工作。他表示，目前施工進度持續超前，已完成施工構台、便橋搭設、五十一支預力樑施作、卅六支橋台全套管基樁、圍堰雙層鋼板樁及部分箱涵結構體等工項，實際進度達卅一％。

    工程團隊現正進行河西路及九如三路道路側溝、圍堰內開挖及水平支撐設置等作業，預計今年九月完成橋墩結構體，隨後展開預力樑吊裝，橋梁雛形將逐步呈現於市民眼前，展現現代化橋梁的簡潔線條美感。

    工務局指出，新九如橋兩側規劃寬達五．六公尺的人行道，並設置左轉專用車道，橋梁設計實現道路平面化，無縫銜接兩側交通網絡，串聯周邊綠園道、台鐵美術館站、鼓山車站及輕軌C18鼓山站。

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