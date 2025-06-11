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    高雄、中山大學重啟合併案 教部：尊重雙方共識

    國立中山、高雄大學合併若推動順利，預計2028年8月合併揭牌。（記者陳文嬋攝）

    國立中山、高雄大學合併若推動順利，預計2028年8月合併揭牌。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立中山大學和國立高雄大學合併案有新進度，高雄大學六月六日召開校務會議，以壓倒性票數同意重啟與中山大學合校議題之研議。教育部主秘林柏樵昨日受訪表示，對於兩校合併與未來校名相關規劃，教育部一貫立場是「尊重學校自主」，兩校校內須有充分的討論，並取得共識和作成決議。

    林柏樵借調自中山大學，他表示，涉及合併、校名變更或其他組織調整，都必須經由兩校內部，包含教師、學生、教職員及校友等充分討論，且取得共識後，再由學校提出具體規劃，向教育部正式申請。

    若推動順利，預計2028年8月合併揭牌

    林柏樵指出，未來若兩校確定合併，依規定，必須由校務會議通過合併計畫書，內容需包括合併的必要性、人力資源配置、教學與校務整合等相關規劃，確保合併後的發展與品質；至於合併後的校名，目前未有定案，教育部也不會介入命名過程，完全尊重兩校雙方共識與決定。

    中山大學和高雄大學過往因合併後「校名」卡關，中山大學今年三月行政會議通過，研議與高雄大學探究合併的可能性；高雄大學近日也召開校務會議，通過重啟兩校合併研議，兩校將共組「合校工作委員會」，研擬合併後發展方向。

    兩校也說明，會在各自校內舉辦說明會、公聽會與座談會，廣納師生與校友意見，再經由各自校務會議進行表決，作成最終決議。若推動順利，預計二○二八年八月合併揭牌。

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