《高雄》湖內大湖地區抽水站啟用 協助區域排水

高雄市水利局投入2.7億元經費，於湖內區大湖地區新建1座抽水站，提升區域排水效能。（記者陳文嬋攝）

2025/06/11 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局投入二．七億元，在湖內區大湖地區新建一座抽水站，提供每秒五立方公尺抽水能力，加快排水效能，並增建長一公里雨水下水道，工程已完成啟用，提升區域排水效能。

增建長一公里箱涵式雨水下水道

湖內區田尾里、大湖里一帶，人口密集卻地勢低漥，又受到二仁溪排水頂托影響，每逢豪雨二仁溪水位高漲，外水影響內水排放，長年飽受水患威脅，水利局推動「大湖地區Ｌ幹線雨水下水道及抽水站工程」，總經費二．七億元，爭取到國土署全額補助。

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水利局表示，工程新建一座抽水站，裝設二組二．五CMS抽水機，提供五CMS抽水能力，加快排水效能；站體採灰黑白色系搭配，以文化瓦斜屋頂設計，保留瓦片組成屋頂，既復古又現代，融合地方特色，兼具實用與美觀。

續推田尾里水防道路增設工程

工程也增建一條長一○九五公尺、寬二．三公尺箱涵式雨水下水道，有效分流湖內區雨水下水道系統水量，避免大量雨水直接排入市區，搭配抽水站運作，可迅速將雨水排入二仁溪，工程已完成啟用，有效改善地方排水瓶頸，兼具蓄洪與水位調節功能，提升整體排洪效能。

水利局也自籌八百萬元經費，推動湖內區田尾里水防道路增設工程，將於抽水站附近新設近四百公尺水防道路，預計六月中開工、十一月完工，作為抽水站日常維護通道，也將提供災時應變通行，提升防災應變能力。

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