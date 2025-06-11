《高雄》台積電聯外道 高楠公路便道先開工

方便台積電高雄廠車輛銜接國一，高楠公路一○○三巷便道工程（圖中）開工，未來將拓寬為卅公尺。（記者葛祐豪攝）

2025/06/11 05:30

為使聯絡道施工時仍通行無礙 1003巷力拚今年底完工

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電楠梓園區交通聯外路網全面趕工中，為方便廠區車輛銜接國道一號，高楠公路一○○三巷便道工程已先開工，未來將拓寬為卅公尺，總經費四千五百萬元，力拚今年底完工。

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因應台積電進駐楠梓園區大量交通需求，工務局規劃在園區東側新設園區聯絡道，由於聯絡道坐落於高楠公路一○○三巷，為使聯絡道施工時，通行不間斷，先進行高楠公路一○○三巷便道工程，已於近日開工。

未來將拓寬為30米 總經費4500萬

新工處表示，高楠公路一○○三巷是台積電楠梓園區通往台一線的重要連接道路，可避免廠區車輛與市區車輛爭道，方便廠區車輛直接上國道，現況約七至十公尺寬，未來聯絡道工程完成後，將拓寬為卅公尺，除了設置快、慢車道外，並增加人行道；此外，煉油廠前平交道也將一併拓寬，提升行人通行安全。

園區東側匝道及聯絡道 2028年底通車

新工處說明，高楠公路一○○三巷既有道路兩側，將新設雙向各一的三．五公尺寬混合車道，全長二六○公尺，施工期間不影響車輛通行，力拚今年底完工。

台積電楠梓園區東側路網，最關鍵的是經費一五五億元的國一匝道及聯絡道，市府預計於高楠公路一○○三巷完工後，再封閉中央既有道路，進行園區聯絡道工程，整體工程預計二○二八年底通車。

台積電西側路網，新工處預計於今年六月底，完成翠華路拓寬工程；新台十七線南段預計明年底通車；此外，園區南路範圍自世運大道、左楠路口向東延伸八七○公尺，預計二○二七年二月完工通車。

市府估計，台積電楠梓園區施工期間，常駐的施工人員與員工，每天約有一萬三千人，衍生交通問題，各聯外路網均全力趕工中。

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