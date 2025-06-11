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    首頁　>　生活

    弱勢戶養護補助 明年起調高2千元

    2025/06/11 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應物價上揚，南市安養型、養護型機構補助將從明年起皆調高二○○○元，另市府向衛生福利部爭取於六甲區興建綜合長照機構，預計二○二七年完成，將可更完善老人長照服務。

    市長黃偉哲表示，近年受物價通膨影響，各項生活用度也隨之上漲，南市將有限經費優先用來照顧特定福利身份的民眾，今年起調升低收入戶端午節慰問金，每戶從三○○元調高至一○○○元。另考量物價及基本工資持續上漲，明年起調高「低收及中低收失能長者安養、養護費用補助」，其中安養型機構由一萬元調高為一萬二○○○元、養護型機構由二萬二○○○元調高為二萬四○○○元，希望能減輕弱勢家戶的經濟負擔，同時降低機構營運壓力。

    社會局長郭乃文表示，南市低收及中低收入長者機構公費安置補助分為安養型、養護型及護理型等，去年機構收容照顧補助一一二三人，總經費三億四千萬餘元。這次除了將安養型及養護型補助費用每月調升二○○○元之外，另對低收失能長者，提供紙尿褲、管路費、就醫交通費及氧氣機等其他費用補助，每月最高可達九五○○元。

    社會局表示，南市老年人口已占全市人口十九．九三％，全市已布建二一九家住宿式機構，預計明年至二○二八年會再增設八家。

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