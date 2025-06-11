新寮鎮安宮媽祖金身 另藏一尊神像

安南區新寮鎮安宮供奉鎮殿開基二媽金身，經過X光檢測驚喜出現神像腹部藏有另一尊古老神像。（新寮鎮安宮提供）

2025/06/11 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市安南區新寮鎮安宮近日進行鎮殿開基二媽金身修復，透過X光檢測，意外發現神像腹部藏有另一尊神像，引起外界高度關注。廟方也正進行協調擇日舉行開臟儀式，將成為全台「像中像」完成開臟的首例紀錄。

廟方協調擇日開臟

廟方總幹事陳善說，新寮鎮安宮媽祖肇基迄今約三百年，直到一九二九年改建並命名「鎮安宮」；二○○九年重建廟頂，保留傳統剪黏、交趾陶、彩繪等精湛工藝，如今又發現媽祖金身「像中像」，深具文化資產價值。

請繼續往下閱讀...

陳善指出，鎮殿二媽被新寮人尊稱為「開基媽」，推估為清代中期由鄭氏先祖自泉州迎奉來台的溫陵媽，因年代久遠出現斑駁龜裂，經管委會向神明請示決議，委由修復師紀貴堡帶領的意境東方藝術團隊進行修復。

紀貴堡提到，為確定神像結構狀態先進行X光檢測，發現金身腹部還有一尊神像，顯像可以看見神像頭部、肩部等輪廓，初估可能是軟身的媽祖金身；特別的是金身僅約五十公分，腹內要容納一尊神像，過去從未出現過。

大台南文化研究員李志祥提到，早期台江水患嚴重，先民為了保護神像，有可能將神像藏在新塑神像之中；若開臟後，除了腹部神像之外，也期待有其他文物或是命書，將可佐證新寮鎮安宮或是整個安南區的發展史。

安南區新寮鎮安宮供奉鎮殿開基二媽金身。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法