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    克服病痛磨難 陳星諺彩繪一片天

    陳星諺勇敢與病魔對抗，獲得台南市總統教育獎，校方協助舉辦畫展。（記者吳俊鋒攝）

    陳星諺勇敢與病魔對抗，獲得台南市總統教育獎，校方協助舉辦畫展。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者吳俊鋒／關廟報導〕關廟區崇和國小六年級生陳星諺，是罹患腦瘤的早產兒，自幼歷經開刀、高劑量化療，以及自體幹細胞移植等痛苦磨難，仍勇敢與病魔對抗，努力復健，且樂觀以對，還時常幫助同學，獲選今年度台南市總統教育獎特優，校方結合公益社團，為喜歡繪畫的他舉辦個展，一圓兒時夢想。

    榮獲台南市總統教育獎特優

    畫展以「星空燦爛」為主題，強調作者歷經苦難淬鍊，用生命彩繪世界，堅持將愛傳遞出去的精神，由台南市的重症兒童關懷協會、友善愛心協會等協辦，昨日在崇和國小多功能教室熱鬧開幕。

    兒童畫展有十六幅，是陳星諺在崇和期間的創作，他一出生就是早產兒，快三歲時，因走路不穩，經過檢查，診斷出小腦惡性水母細胞瘤，治療後有右邊手腳沒力氣，以及短暫失語等後遺症，迄今仍持續回診，沖洗人工血管，避免阻塞，還得積極復健。

    校方結合公益社團為他辦畫展

    一路走來很不容易的陳星諺，許願未來能當個遊覽車司機，載著生病的兒童，以及家人一起出去兜風，若有能力，也要買禮物送給醫院裡的小朋友，希望大家都可健康、快樂地成長。

    協助指導的特教老師黃永欽先讓陳星諺左手拿筆練習寫字，發現有進步後，再開始學畫，培養興趣；他真的很用心，每天努力跟上同學們一起讀書，奮發的精神，令人感動。校長陳彥良以勇闖生命幽谷的鬥士來形容星諺，即使生病也很有禮貌、溫和，保持勇敢與善良，還擔任小志工幫助同學。

    家人哽咽地說，不知道星諺的生命會何時終止，目前就是把握當下，協助完成他想做的事，全力陪伴，踏實築夢。

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