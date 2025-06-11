嘉縣同濟中學退場 6教職員一起「畢業」

同濟中學日前舉行畢業典禮，校長高作屏（前排左五）等6名教職員期末將與學生、學校一起「畢業」。（同濟中學提供）

2025/06/11 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮私立同濟中學創校六十四年，因不敵少子化，陷入財務困難，有學校董事變賣房產仍無法支應學校正常營運，近年透過校友捐款、教職員未支薪苦撐，即將於七月卅一日退場停辦。本月初畢業典禮，十五名最後一屆學生畢業，剩餘六名教職員也一一辦理退休及資遣，一同「畢業」。

同濟中學全盛時期曾有上千名學生，近年因財務困難，教育部國教署列管為專案輔導學校，為了讓學生能順利畢業，去年三月，校長高作屏發出公開信向校友募款，獲得校友及各界暖心援助，共募得七一二萬五千餘元，支應水電、租金等財務缺口。

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去年八月，教育部接管學校，改組董事會，因經費核銷程序繁瑣，高作屏等五名教師與一名校安人員約一年未支薪，堅守崗位至今學校退場停辦。

高作屏說，她與五名教職員將依教育部退場條例，除一名教師年資尚淺進行資遣，其他人到本學期末將辦理退休。校地為大林鎮公所所有，後續校產處理問題，由教育部處置，之前積欠的薪資，教育部要教職員向前董事會索討，恐難以達成。

高作屏近日發表公開信，感謝各界的捐助與支持，以及家人體諒，教職員完成讓學生安心就學、陪伴到最後的承諾。許多校友、家長紛紛湧入學校臉書粉專留言「以同濟中學為榮！」

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