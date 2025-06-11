TPASS月票吸客 嘉縣公車處轉虧為盈

嘉義縣公車處改善營運，去年、前年均有盈餘。（記者林宜樟攝）

2025/06/11 05:30

配合優化班次路線、控管成本 加計補貼款後 盈餘4253萬元

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣公共汽車管理處主要經營公路客運及嘉義縣市區公車，因人事成本、載客量低等因素，原本年年虧損，近年受惠國旅人潮回流阿里山觀光及「TPASS通勤月票」吸引通勤族，經過優化營運班次路線、控管成本後，前年及去年加計中央及地方補貼款後，均轉虧為盈，盈餘合計達四二五三萬元，將再增加服務水準，滿足民眾行的便利。

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去年公車運量 增加近13萬人次

據統計，去年縣公車處各路線運量達一五一萬七七○三人次，較前年增加十二萬九一一五人次；其中，受惠於前年起交通部觀光署推行台灣好行電子票證優惠，吸引民眾搭乘公車到阿里山觀光，「嘉義—阿里山」及「高鐵嘉義站—阿里山」兩條路線，去年合計約廿八萬六千人次，營收三千四百萬元，與推行前的大前年相較，人次及營收均成長超過七成。

控管維修物料、油價 降低成本

隨著「TPASS通勤月票」普及全台，嘉義縣、市「TPASS通勤月票」也於去年元月起上路，吸引大量通勤族搭乘公車，縣公車處路線以「嘉義—北港」五萬八一四二人次最多，卅八條客運路線去年總搭乘人次較前年成長十％。

縣公車處長楊志雄表示，公車處至大前年時，累計虧損約四億兩千萬元。經分析民眾搭乘習慣，動態檢討路線、班次及時刻，將空駛里程從六％降至三．八％，每年減少十一萬公里無效行程，節省四五○萬元，並且從維修車輛物料進行多方比價、評估使用再生舊品及落實保養維修，並與中油約定折讓價，控管成本。

購10輛電動大巴 估9月底營運

交通部前年五月起調升公共運輸補貼，縣公車處隨著載客人數增加，營收也增加；近兩年營運結算加計中央偏遠路線補貼及地方政策性補貼款後，已有盈餘，至今累計虧損減至約三億八千萬元。

楊志雄說，為提升營運品質，縣公車處去年底投入一億一三二一萬餘元經費，購入十輛電動大巴，安裝充電樁、機電設備及進行停車場土木工程，預計九月底交車營運，行駛原有朴子、北港與南華大學三條路線，提昇服務水準。

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