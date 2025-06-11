雲林首台達文西手臂 完成60例手術

2025/06/11 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台大醫院雲林分院去年底購置達文西機械手臂，今年一月啟用至上週已成功完成六十例手術，涵蓋泌尿科、婦產科、一般外科及耳鼻喉科等多個專科，讓雲林鄉親不用舟車勞頓到外縣市就能接受智慧醫療服務。

台大雲林分院院長馬惠明表示，院方去年購置達文西機械手臂手術系統是全國第八十台，卻是雲林縣的第一台，但在短短五個月時間完成六十例手術，可以看出雲林鄉親對很多複雜或細微手術的需求，有鑑於此，院方積極建置複合式手術室，將影像診斷、即時導航與手術同步整合，提升雲林地區的醫療量能。

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副院長徐明洸指出，達文西機械手臂手術系統具備高解析3D影像可提供臨床清晰手術視野，與仿真手腕器械設計可靈活精細控制器械，對於執行骨盆深部、狹窄處的腹雜微創手術極具優勢，能有效減少病患在術中出血量、降低術後疼痛及縮短住院天數。

徐明洸說，院方完成的達文西手臂手術六十例中，以泌尿科廿七例最多，有攝護腺癌、腎癌、膀胱癌、尿道癌；其次婦產科有十九例，有子宮肌瘤、內膜癌、子宮頸癌、內膜異位症；耳鼻喉科十三例，有睡眠呼吸中止症、扁桃腺疾病；另外一般外科一例直腸癌，胸腔外科正在訓練中。

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