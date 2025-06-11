虎尾火葬場大體清潔物品 委業者處理

2025/06/11 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕針對往生者大體洗身後的棉被、衣物、尿袋及喪禮法事後產生的陶罐等廢棄物處理，虎尾鎮公所邀集雲林縣葬儀商業同業公會理監事研商達成共識，都依事業廢棄物處理，由虎尾殯葬所設置分類桶，再由公會委託合法清運業者處理。

虎尾惠來靜楓生命園是縣內唯一火葬場，設有中小型禮廳，冰櫃，虎尾鎮公所殯葬所向葬儀社收場館使用費、火化費，並沒有收清潔費，過去大體洗身及喪禮法會產生的廢棄物處理，並沒有追蹤去處。

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虎尾鎮長林嘉弘表示，縣府自去年加強垃圾分類，啟動垃圾破袋、退運措施，虎尾鎮今年三至五月被退運五次，檢查就發現垃圾中摻雜清潔大體產生棉被、衣物、紗布等，還有沾有血液或體液物品，像尿袋、鼻胃管及針筒等，甚至有屍袋。

林嘉弘說，這些廢棄物對清潔隊員具有潛在風險，為配合政府垃及分類及廢棄物清理政策，並維護民眾健康、預防環境污染，公所邀集雲林縣葬儀商業同業公會理監事等幹部研議相關對策。

虎尾殯葬所長陳瑞宗表示，討論後達成共識，清潔大體所產生的棉被、衣物、紗布等一旦沾染血液或體液，將視為疑似感染性污染物，另常見的特殊性棄置物，如藥罐、陶瓷容器、火爐等祭品器具，以及使用過的屍袋，也不屬於一般垃圾，殯葬所已在靜楓生命園區內設置三個回收桶，供葬儀社人員分類放置，會派員巡檢，再由公會連繫合法清運業者處理。

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