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    首頁　>　生活

    網購中國鵪鶉蛋 判刑3月要坐牢

    新竹廖姓女子從中國購物網購買2公斤鵪鶉蛋空運來台，被海關查獲，遭法院判刑3月，不予緩刑或易科罰金。（資料照）

    新竹廖姓女子從中國購物網購買2公斤鵪鶉蛋空運來台，被海關查獲，遭法院判刑3月，不予緩刑或易科罰金。（資料照）

    2025/06/11 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹廖姓女子為了吃鵪鶉蛋，從中國購物網下單購買兩公斤空運來台，還謊報是牙刷企圖躲避查緝，但遭海關發現。新竹地院法官痛批廖女此舉已對我國管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，依違反動物傳染病防治條例將廖女判刑三月，且不予緩刑或易科罰金，廖女付出的代價不小。

    68包、2公斤 空運謊報牙刷

    法官調查，廖女明知產品如係自中國輸入，並為高病原性家禽流行性感冒與新城病等傳染病感受性動物製品者，禁止輸入，竟於前年二月前，以手機上網至中國阿里巴巴購物網站，向中國賣家購買鵪鶉蛋共六十八包，淨重兩公斤。

    事後廖女以男友名義，委託不知情航空貨運承攬公司，向財政部關務署台北關申報自中國輸入品名為「牙刷」貨物一批，以航空貨運方式輸入，所幸海關查獲。

    法官審酌廖女輸入禁止輸入我國的檢疫物，已對主管機關管控、防範人畜共通傳染病造成潛在危害，最後依動物傳染病防治條例非法輸入應施檢疫物罪，將廖女判刑三月，鵪鶉蛋全數沒入並依法銷毀。

    違反動物傳染病防治條例

    法官指出，動物傳染病防治條例第四十一條第一項明定，擅自輸入禁止輸入檢疫物者，處七年以下有期徒刑，得併科三百萬元以下罰金。

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