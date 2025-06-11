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    首頁　>　生活

    高齡產前遺傳診斷 最高補助8500元

    政府針對高齡或符合條件的孕產婦提供產前遺傳診斷補助，每案最高8500元。圖中人物與新聞無關。（資料照）

    政府針對高齡或符合條件的孕產婦提供產前遺傳診斷補助，每案最高8500元。圖中人物與新聞無關。（資料照）

    2025/06/11 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕國人普遍晚婚晚育，近年來卅四歲以上產婦比例逐年上升，據內政部統計，去年懷孕婦女中，每二至三位就有一人是高齡產婦。衛福部國民健康署指出，政府已針對高齡或符合條件的孕產婦提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）補助，每案補助金額最高可達八千五百元，去年已補助超過三．一萬案，高齡孕產婦可以善加利用。

    去年補助3.1萬案

    國健署婦幼健康組簡任技正林真夙指出，為提升媽媽與胎兒健康，國健署持續針對卅四歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常之危險機率大於二七○分之一、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷補助。

    符合前述資格的孕產婦，產前遺傳診斷每案最高可補助五千元，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，可額外再補助採檢費用三千五百元，即每案補助最高可達八千五百元。

    林真夙表示，雖近年來受到少子化等因素影響，補助案件數略有減少，但去年高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷仍超過三．一萬案，發現有異常情形者一○七九案，另在所有接受補助的高危險群孕婦中，有八八．九％是卅四歲以上懷孕婦女，其中經產前遺傳診斷發現有異常情形者共八○六案，異常率約二．九％。

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