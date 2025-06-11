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    輕颱蝴蝶今生成 朝海南島前進

    氣象署預估今年首颱「蝴蝶」今天上午生成，將往海南島方向前進。（資料照）

    氣象署預估今年首颱「蝴蝶」今天上午生成，將往海南島方向前進。（資料照）

    2025/06/11 05:30

    〔記者林志怡、楊媛婷／台北報導〕今年首颱「蝴蝶」預計今日上午生成，往海南島方向前進。中央氣象署指出，預測蝴蝶的路徑與台灣有相當距離，不會直接影響台灣近期天氣，但移動過程中將造成低壓帶北移，中南部地區週四至週六期間將有較明顯降雨。

    中央氣象署預報員陳姵安說明，熱帶性低氣壓TD○1昨日上午八時於南海生成，預計在今日上午增強為蝴蝶颱風，接著緩慢朝西北西靠近海南島並北轉，週五上午接觸陸地後持續北上，週六下午進入華南地區，預估最大強度將維持在輕度颱風。

    明起至週六 中南部防大雨

    陳姵安指出，蝴蝶颱風目前的預報路徑距離台灣有相當距離，因此不會直接影響台灣近期天氣。今日迎風面的東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，且晚間雨勢會再增強，中南部地區也有降雨出現，其他地區多雲到晴，西半部高溫卅四至卅五度，東半部約卅二至卅三度。

    週四起受低壓帶北移影響，南部、東部、東南部開始有陣雨或雷雨，週五雨區將進一步擴大至中部地區，且容易有較大雨勢，週六過後，中南部地區仍有局部大雨，但其他地區雨勢逐漸趨緩；另北部地區在低壓帶影響期間，都將維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

    菜價聞風上漲近一成

    蝴蝶颱風雖不會影響台灣近期天氣，但菜價已悄悄起漲，台北批發市場昨日蔬菜交易價每公斤平均卅一．一元，比上一個交易日六月八日的廿八．四元上漲九．六％。農糧署表示，菜價略漲是受預期心理等影響，全台蔬菜供應充裕。

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