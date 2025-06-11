健保給付腦中風治療評估費 醫師至少拿8成／健保署預計7月調整給付 1萬4500人次受惠

腦內神經科人力不足引發外界關注，台灣神經學學會及台灣腦中風學會呼籲政府全面檢討制度與給付，給予醫護鼓勵。（圖擷取自shutterstock）

2025/06/11 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕嘉義長庚醫院一則腦內神經科人力不足，公告「動脈取栓轉診平台條件限縮、深夜與凌晨不再收治無明顯效應轉診」訊息，引發外界關注腦中風醫療困境，台灣神經學學會及台灣腦中風學會昨呼籲全面檢討制度與給付；健保署則預計七月起調整急性腦中風治療評估費給付方式，確保至少八成入執行評估醫師口袋，預估一年逾一．四五萬人次受惠。

神經科人力不足 醫師壓力變大

近年健保放寬給付急性缺血性腦中風機械取栓術執行時間，由限腦血管前循環在發作內八小時內使用，延長至廿四小時內，以及血栓溶解劑rt-PA藥品從三小時內使用延長至四．五小時內。

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健保署長石崇良坦言，需要接受相關醫療處置的病人就變多了，也讓醫師壓力變大，已與學會討論，會按分級醫療透過區域聯防調度人力與適當轉診。

健保署：透過區域聯防調度人力

台灣神經學學會理事長鄭建興表示，面對腦中風病人，神經科醫師須立即評估是否實施取栓術或使用血栓溶解劑，承受壓力大，加上可能白天看門診，晚上又值班，幾乎無法休息，尤其較小型醫院的人力有限，輪班次數更多，因此學會提出區域聯防概念，盼區域內各醫院輪流照護急重症患者，避免單一醫院過度負荷。

神經內科住院醫師招不滿

台灣腦中風學會理事長陳龍直指，神經內科住院醫師今年預計招收五十一人，僅卅八人報到，尤其中南部更嚴峻。

台灣神經學學會及台灣腦中風學會昨發出聯合聲明指出，腦中風急性處置複雜性提升，廿四小時值班的緊急照會量大增，人力極為吃緊，執業環境若不改善，未來確實可能找不到醫師，呼籲全面檢討制度與給付。

石崇良說明，健保給付取栓術耗材約廿萬點（一點約○．九元），醫療處置費加計相關鼓勵費用，最高可達九．五萬點，再加評估費三千點，合計治療一名病人支付近卅萬點。

其中，針對評估費，石崇良指出，已討論調整給付方式，預計七月上路。健保署醫管組長劉林義補充，病人是否符合取栓條件需經評估，萬一結果不適合取栓，考量醫療人員已花時間評估，去年七月起支付評估費三千點。為保障第一線人員權益，今年七月起，將要求健保給付這筆費用的八成以上須進到執行評估醫師的口袋，而非全給醫院，預估一年約一萬四五○○人次受惠。

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