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    善用公費圓留學夢 諾貝爾獎門生經驗談

    教育部10日下午舉辦留學宣導會，英國劍橋大學博士溫明璇（左）分享自己曾申請進入某實驗室被拒絕，轉而去敲諾貝爾獎得主古爾登（John Gurdon）的門，終獲同意成為門生。（中央社）

    教育部10日下午舉辦留學宣導會，英國劍橋大學博士溫明璇（左）分享自己曾申請進入某實驗室被拒絕，轉而去敲諾貝爾獎得主古爾登（John Gurdon）的門，終獲同意成為門生。（中央社）

    2025/06/11 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕「幹細胞重編程領域」先驅專家温明璇昨日在教育部留學宣導記者會中分享，當年只想考一次，所以她擬訂策略，租了小房間並到Ｋ書中心天天念書，除了勤刷考古題外，還會「背」學術論文，如願考上公費留學。

    勤刷考古題 熟背論文

    依教育部統計，二○一九年逾四．一萬人出國留學，是近年高峰，但因Covid-19疫情而腰斬，二○二三年回升，每年約三萬多名學生出國留學。

    教育部主秘林伯樵表示，台灣有良好的研究與學習環境，但海外進修仍是實現夢想的重要途徑，教育部公費留考制度新增AI、半導體、資通訊技術與應用、次世代通訊等關鍵產業名額，今年六月底將公告，目標三百個名額；另有世界百大獎學金、學海系列計畫等，並與歐盟合作碩士獎學金計畫，五年來錄取逾一九○○名學生。

    温明璇畢業於陽明大學（現為陽明交通大學），公費赴英國劍橋大學攻讀博士，師從諾貝爾獎得主約翰．格登（John Gurdon），拿到博士學位之後，與劍橋團隊共同創辦生技新創公司並擔任執行長，以幹細胞與AI整合技術為核心，發展個人化醫療與再生醫學療法。

    温明璇昨分享秘笈，因考申論題，她將原文書完整讀完，熟悉如細胞生物學及幹細胞學等核心內容，勤刷考古題外，還會去念相關學術論文，甚至背起來，考試時就會寫得比較快。

    為鼓勵青年學子善用國家資源留學，教育部昨邀請包括「幹細胞重編程領域」先驅專家温明璇（左三）等人分享公費留學經驗。（記者林曉雲攝）

    為鼓勵青年學子善用國家資源留學，教育部昨邀請包括「幹細胞重編程領域」先驅專家温明璇（左三）等人分享公費留學經驗。（記者林曉雲攝）

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