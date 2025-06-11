青年百億海外圓夢首團 蹲點法國參訪

「青年百億海外圓夢」首團近日赴法國，我駐法國大使郝培芝（前排左四）支持下，30位青年進行「跨域整合，未來領袖」蹲點參訪計畫。（台灣國際文教創新交流協會提供）

2025/06/11 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕「青年百億海外圓夢」首團近日啟航法國，卅位青年進行蹲點參訪計畫，其中，文化組與法國最大民間文創基地「巴黎一○四藝術中心（Centquatre-Paris）」合作，實地探究今年巴黎白晝之夜活動的幕後規劃。

實地探究巴黎白晝之夜幕後規劃

教育部青年署、我駐法國代表處、法國在台協會及台灣國際文教創新交流協會，共同規劃執行夢想落地之旅，青年分為新創科技、文化、海洋與公共事務四組。

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駐法大使郝培芝陪同 拜會法國國民議會交流

駐法國大使郝培芝陪同青年們參訪法國國民議會，與議員深度對談交流；文化組則參觀法國里爾及南特等地的藝文活動聚落；創新組與新創基地Station F，以及致力推動能源轉型公民實驗室Atelier 21深度交流，並訪問法國巴黎薩克雷大學（Université Paris-Slay）與師生對話。

此外，公共事務組青年與法國勒瓦盧瓦．佩雷（Levallois）市長杜瑪（Agnès Pottier-Dumas）對談，並參訪巴黎市政府，探討社會創新及市政推廣；海洋組青年於法國尼斯參加聯合國海洋大會，深度探訪塔拉海洋科學基金會海洋研究室及探測船等。

執行單位團長洪志衛表示，預期此行可拓展青年視野，深化台灣與法國兩國的友誼，並奠定進一步合作的基礎。

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