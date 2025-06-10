湖口米銷日1200噸 農業部長幫封櫃

農業部長陳駿季（中）、新竹縣長楊文科（右四）等人，一起替即將封櫃輸日的湖口米按讚造勢。（記者黃美珠攝）

2025/06/10 05:30

通過600多項藥檢 外銷量成長 今年台灣米輸日 上看1.5萬公噸

〔記者黃美珠／新竹報導〕台灣米輸日搶占市場有成，新竹縣湖口鄉農會繼去年外銷稻米一二○○公噸到日本後，今年上半年再度成功要輸日一二○○公噸，外銷量翻倍成長，農業部長陳駿季昨天在農糧署副署長黃昭興、新竹縣長楊文科、湖口鄉農會總幹事周星江等陪同下，視察湖口鄉農會農產加工廠，並替即將銷日的湖口米封櫃準備啟航。

請繼續往下閱讀...

5年前單一訂單銷日 曾逾3千噸

周星江說，湖口稻作一二○○公頃，有產銷履歷驗證的就有四六○公頃，另有五○公頃屬於集團契作，並有卅公頃配合縣府營養午餐政策為有機米專區，全年產值六千公噸，其中四五○○公噸是公糧。二○二○年湖口米配合中央稻米外銷日本三二○○公噸，創下台灣有史銷日單一訂單最大紀錄。

陳駿季︰鏈結通路 深耕日本市場

陳駿季說，日本是米食文化民族，對米非常挑剔，要健康、更要品質。湖口作為我國歷年來稻米外銷量最大的單一稻作區，想要深耕日本市場，不能只靠零星貿易商，須有持續性通路鏈結。

有人認為台灣米輸日不過是日本缺米的曇花一現，但他相信，把握機會打入日本特定消費族群，除了靠生產端的契作機制，還要有通路，農業部會跟所有通路業者合作。他樂觀評估今年輸日的稻米總量，可望有一萬二千到一萬五千公噸的成績。

黃昭興說，稻米輸日是要通過六百多項農藥檢定的。台灣米的外銷市場雖曾一度因烏俄戰後國際海運吃緊而萎縮，但也因日本去年缺米，輸日量回升到三八○○多公噸，使得去年對外總輸出了十四萬噸白米。

今年日本米缺米更嚴重，所以到五月為止，台灣米輸日量就已高達七七五九公噸。以過去五年，台灣米年平均輸日三五○○公噸來看，今年到五月已是去年同期的六倍，也是去年整年輸日量的兩倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法