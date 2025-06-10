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    首頁　>　生活

    醫師提醒 長者要有疫苗接種計畫

    新竹台大分院老年醫學部醫師呂紹宇建議，年過六十五歲的長輩，要把疫苗接種納入保健的日常中去做規劃。（新竹台大分院提供）

    新竹台大分院老年醫學部醫師呂紹宇建議，年過六十五歲的長輩，要把疫苗接種納入保健的日常中去做規劃。（新竹台大分院提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹台大分院老年醫學部表示，接種疫苗不再只是新生兒出生後的重要大事，年過六十五歲以上的長輩，也應該養成定期的疫苗接種計畫。該院之前收治一名六十八歲廖姓婦人，她因發燒、咳嗽且全身無力，起先以為只是一般感冒，沒想到病情卻惡化快速，一度呼吸困難，確診是流感合併細菌性肺炎所致，經住院治療後才康復，就是沒有打流感疫苗，導致併發成重症。

    新竹台大分院老年醫學部醫師呂紹宇說，人的年齡增長後，免疫系統就逐漸衰退，加上多重慢性疾病影響，使得老年人面臨更高的感染風險與併發症機率。特別是六十五歲以上長者的疫苗接種，根本就該當作是他們自身健康管理的日常一環。

    呂紹宇說，醫界普遍建議長者依據自身需求和健康狀況，規劃完整的疫苗接種時程。常見的建議包括大家耳熟能詳的流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、帶狀皰疹疫苗、COVID-19疫苗及其加強針，以及每十年應補打一劑的Tdap疫苗以防破傷風、白喉與百日咳，這樣才能全面建構老年健康的防護網。

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