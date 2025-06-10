苗縣路邊停車收費 擬納智慧平台

苗縣都會區部分校園旁路幅小、人車交織，議員建議設置「智慧停車家長接送區」。（資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣目前僅人口最多的前三大行政區域頭份市、竹南鎮與苗栗市實施路邊停車收費，其中頭份市與竹南鎮比鄰被稱為「苗北雙子城」。不過，苗栗縣議員陳光軒建議，為改善頭份、竹南地區部分國中、小周邊家長接送學生交通問題，可採「智慧停車家長接送區」辦理，路邊停車收費也可統一回歸縣政府管理。苗縣府交通工務處表示，目前正在洽談中，希望年底前可統一路邊停車收費。

頭份、竹南與苗市 目前由各公所管理

苗栗縣政府交通工務處表示，由於目前實施停車收費的三個公所，各自和廠商簽約，必須處理相關程序等，縣府會爭取年底前統一將路邊停車收費納入縣府設置的智慧平台，明年起統一由縣府平台收費，能更加便民。

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規劃年底前回歸縣府 明年起統一收費

至於設置「智慧停車家長接送區」改善校園周邊上下學時交通部分，苗縣府交通工務處則表示，可辦理相關接送區，仍需等待縣府統一收費平台後再研議處理方式。

議員建議設智慧停車家長接送區

苗栗縣政府去年曾獲交通部補助三千多萬，設置路邊停車充電樁，也建置停車管理平台，但無法統一不同鄉鎮市公所數據。

陳光軒指出，考察其他已陸續建置「智慧停車家長接送區」縣市，智慧家長接送區即透過校園周邊劃設路邊收費停車格，搭配智慧停車柱，於上下學時段設定固定之時間，供家長停車接送學生，超過設定時間時智慧停車柱鏡頭則做為科技執法視為違規停車，以避免車輛占用，非上下學時段停車位，即回歸為一般路邊收費停車格，也可為道路主管機關創造收益。

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