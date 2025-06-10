前進北海道 黃偉哲索朗祭行銷台南

南應大學生在YOSAKOI索朗祭帶來精彩演出。（台南市府提供）

2025/06/10 05:30

〔記者王姝琇、王涵平／台南報導〕YOSAKOI索朗祭是北海道夏季最盛大的活動之一，每年吸引兩百萬人次參與。台南市政府今年再度攜手台南應用科技大學（簡稱南應大）參加祭典宣傳台南，市長黃偉哲登上表演前導車，向現場所有民眾介紹台南。

黃偉哲與台南親善大使SUAI聯手宣傳台南魅力，並在活動攤位現場準備廿款日文摺頁、發放果乾等試吃品；黃偉哲也特別登上YOSAKOI索朗祭表演隊伍前導車，為帶來精彩演出的南應大學生加油打氣。市府更在札幌大通公園地區刊登以台南四時風景為主題的觀光廣告，希望藉由匯集人潮的祭典活動提升台南知名度。

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此外，黃偉哲也率市府團隊至近畿日本旅行社大通分公司拜訪，當面向業者推廣台南。同時也拜會索朗祭組織委員會會長星野尚夫，雙方相談甚歡。星野尚夫表示，台灣代表隊南應大學生們的表現相當精彩，也歡迎台南利用祭典到場行銷，祭典更是台日之間很好的交流機會。黃偉哲希望藉此傳承台南與日本的友誼，也熱情邀請星野尚夫親自到台南體驗。

此外，台南市府首次參與日本靜岡縣伊豆稲取KINME馬拉松活動，在終點線展售農漁特產，吸引不少選手試吃與詢問，相當熱絡。台北駐日經濟文化代表處橫濱分處處長張淑玲與東伊豆町町長岩井茂樹也到場熱情行銷台南農特產。

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