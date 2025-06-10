（台南）關廟綠竹筍產量增 啟動收購加工

綠竹筍產量趨穩，關廟區農會展開收購，持續到貨。（記者吳俊鋒攝）

2025/06/10 05:30

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕地方三寶之一的關廟綠竹筍，原本在乾、冷等氣候因素影響下，今年採收期延緩，近來受惠於梅雨鋒面，產量明顯增加，區農會啟動收購，展開真空包裝的加工作業，希望能協助穩定市場價格。

關廟區農會推廣部主任黃國斌表示，當地綠竹筍肉質像梨子般鮮嫩、爽脆，美味遠近馳名，目前單日到貨接近七千台斤，且有持續增加的趨勢，產量逐漸回穩，現在已恢復到以往同期的六成。

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黃國斌強調，雖然產量趨穩，但中、北部的竹筍也陸續上市，唯恐在供貨上相互排擠，進而衝擊價格，因此啟動加工，全力進行真空包裝作業，可先貯存，保護農民的收益。

關廟綠竹筍的食用方式以涼拌沙拉為主，到貨之後，都先篩選、清洗，進行蒸汽殺菁，接著切頭、裝袋、抽真空，製作過程嚴謹，完整保留了鮮、甜的美味，再高溫殺菌，冷藏貯存，依照客戶訂單需求展開配送，由於深受市場歡迎，農會動員人力，全面趕製。

黃國斌提到，台南的綠竹筍多在端午節前進入量產，但今年開春後，氣溫仍持續偏低，加上沒有明顯降雨，既冷又乾，影響生長，農民一直「割嘸」，收成延遲。綠竹筍的栽培、管理相當辛苦，隨著務農人口高齡化，產地逐年縮減，目前關廟的種植面積約為三百五十公頃。

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