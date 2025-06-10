（台南）全台首學課程博覽會 明天登場

2025/06/10 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕「全台首學課程博覽會」邁入第七屆，將於六月十一日在大台南會展中心舉辦數位融入課中差異化教學論壇、真人圖書館、線上圖書館、實作工作坊等專業增能活動，邀請全國教育夥伴共同見證未來的美好教育風景。

辦教學論壇、真人與線上圖書館

今年課程博覽會由「數位融入課中差異化教學實作工作坊」揭開序幕，針對目前教學現場使用量最多的因材網、均一、酷英、學習吧此四種線上學習平台，由亮點教師向參觀者進行分享與交流。另安排有十二場「真人圖書館」，分享其教學經驗、策略與案例、遇到的挑戰與解決方案，藉由實體交流激盪出精彩的火花。

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市長黃偉哲表示，市府六年前開始舉辦全台首學課程博覽會，每屆都能創新突破，每場均吸引全國注目，每次專業激盪均能讓參與者蓄積能量再前行，不僅引領風潮，並且引發對教育現場更多美好想像，進而轉為教育局制訂政策的驅進動力。

主軸未來*學 結合數位科技

教育局長鄭新輝指出，今年全台首學課程博覽會的主軸為「未來*學」，結合數位科技，透過多元化的教學實踐活動，分享「差異化教學」、「數位創新」與「未來教科書」的理念於教育現場的實踐；積極促進教師專業成長、數位教學創新與未來課程設計的深化。

此外，本屆博覽會與教育部資訊及科技教育司合作，邀國立台中教育大學校長郭伯臣、均一平台教育基金會董事長兼執行長呂冠緯參與「數位融入課中差異化教學論壇」，相信能讓參與者對於數位融入與差異化教學實踐更有共鳴。

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