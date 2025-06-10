（台南）熱氣球派對 首推光雕秀+無人機

二○二五台南熱氣球派對結合無人機展演，將帶來日本知名IP超人力霸王。（台南市府提供）

2025/06/10 05:30

21、22日永華市政中心旁廣場舉行 有繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二五台南熱氣球派對將於六月廿一、廿二日，首次在台南市區的永華市政中心旁廣場登場，首度結合「熱氣球光雕秀」及台日合作的五○○架「無人機展演」，知名IP《超人力霸王》廿一日將驚喜現身台南夜空，還有限量四八○人次的熱氣球繫留體驗、六十九家業者同步祭出優惠活動。

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台日合作 500架無人機精彩演出

市長黃偉哲表示，今年首度將熱氣球派對移師到熱鬧的市區舉辦，有高飛六○公尺的熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園、親子闖關活動及逾五○攤特色市集；重頭戲是首次結合熱氣球光雕秀及無人機展演，將於廿一日晚間七點登場。

夜空秀出IP《超人力霸王》、魚頭君

觀旅局長林國華指出，此次無人機展演為首次台日合作演出，由台灣希望創新股份有限公司與日本DSJ共同設計、演出，引進日本圓谷製作旗下的IP《超人力霸王》，並經由台灣代理商野獸國授權，在台南夜空為大家呈現此一日本經典英雄角色。此外，也將搭配觀旅局超人氣吉祥物「魚頭君」、台南知名景點等進行展演，為民眾帶來一場震撼的夜間視覺饗宴。

此外，活動兩天每日上、下午各有一場熱氣球繫留體驗。林國華說，過往熱氣球多於郊區或景區舉辦，結合城市地景的熱氣球繫留體驗機會相當難得，民眾可以從不同視角俯瞰台南的城市風貌。每場次可搭乘一二○人，採現場報名，每人收費五百元，憑四至六月於台南住宿任兩晚以上的發票或收據，即可優先購買搭乘券，每人限購兩張，每場次限量廿名。

台南火車站開接駁車 會場有交管

配合活動進行，市府將於六月廿一日下午兩點起，提供免費接駁車服務，往返台南火車站與活動會場；道路管制範圍及時間包括六月廿日傍晚五點至廿二日凌晨零點，於南島路、東南榕大道、西南榕大道進行交管；另配合光雕秀及無人機展演，建平路、府前路二段、怡平路將於廿一日晚間六點至八點進行道路管制。

台南熱氣球派對將進行熱氣球光雕秀，圖為去年活動盛況。（台南市府提供）

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