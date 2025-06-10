大嵙崁文教基金會 鳳飛飛金曲特展

鳳飛飛金曲特展，透過珍貴影像資料，細膩呈現鳳飛飛從歌廳秀新星到華語樂壇傳奇的音樂旅程。（記者李容萍攝）

2025/06/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府延續「帽子歌后」鳳飛飛的金曲文化藝術，與大嵙崁文教基金會、鳳飛飛慈善基金會合辦「盤過思念的山」鳳飛飛金曲推廣系列活動，即起至廿九日在大嵙崁文教基金會的藝術行動展覽空間，舉辦鳳飛飛金曲特展，從台灣音樂文化的角度出發，透過珍貴影像與文物收藏，細膩呈現鳳飛飛從歌廳秀新星，一路成為華語樂壇不朽經典的軌跡。

大嵙崁文教基金會執行長陳倩慧表示，此特展以鳳飛飛「風飛飛雲飛飛」、「追隨彩虹」、「我是一片雲」、「想要彈同調」、「追夢人」等代表作品為策展單元，特展亮點包含「一曲一景立體書」將歌曲與鳳飛飛的生活片段結合，帶來沈浸式的觀展體驗，設置互動式展區、經典舞台造型重現、影音故事全紀錄等，完整呈現鳳飛飛的音樂精神與她留給時代的記憶，邀請鳳迷們一起走進鳳飛飛的音樂時光隧道。

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同場並加映致敬《一道彩虹》經典綜藝舞台，展出積木與模型打造的懷舊舞台，舞台中央有鳳飛飛登台演唱、林家慶大樂隊坐鎮現場、四騎士伴舞，還有閃爍的迪斯可燈球，復刻燈光與伴奏樂器，喚醒歌迷791的彩虹青春記憶。

歌唱比賽報名 受理至7/10

系列活動另一重頭戲為歌唱比賽，即起至七月十日受理報名，比賽設有兒少組、社會組及樂齡組，總獎金廿萬元，另設最佳台風獎、最佳造型獎等獎項，指定廿首鳳飛飛金曲為比賽曲目，預計八月決賽，得獎者將受邀至鳳飛飛相關活動演出。

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