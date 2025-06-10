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    桃煉廠6項違規 單項最高可罰2千萬

    環保局4日會同消防局、勞檢處兩度突檢桃煉廠，發現多項違規。（環保局提供）

    環保局4日會同消防局、勞檢處兩度突檢桃煉廠，發現多項違規。（環保局提供）

    2025/06/10 05:30

    2處洩漏超標、部分管線與許可不符、3項職安缺失

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中油公司桃園煉油廠過去接連傳出污染、火警，市議員凌濤昨在議會市政總質詢，質疑桃市府今年稽查力道、裁罰均告弱化；市府環保局表示，已啟動「三安專案」，本月四日會同消防局及勞檢處於日、夜間兩度突檢桃煉廠，發現至少六項違規情事，已依法告發並要求限期改善。

    凌濤指出，環保局於二○二二年至二○二四年，對桃煉廠執行二○五次空氣污染稽查作業，總計告發廿九次、裁罰金額一二七四萬元，換算平均一年稽查六十八次、平均年裁處金額四二四萬元，但今年稽查力度、裁罰金額卻遠不及過往。

    三安專案 跨局處聯合稽查

    環保局長顏己喨強調，稽查密度沒有改變，且已啟動「三安專案」，針對污染排放量高、陳情熱點多的高風險事業體，展開跨局處聯合稽查，本月四日即會同消防局與勞檢處於日、夜間兩度進入桃煉廠實施突襲檢查。

    本月4日 兩度入廠檢查

    環保局表示，第一波稽查於本月四日上午展開，由環保局進場全面檢查，歷時六小時，查獲製程設備有兩處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，均已依空氣污染防制法告發，最高可處兩千萬元罰鍰；環保局同時也對排放管道（P34D）採集異味樣本，若檢測超標將依法從重裁罰。

    環保局表示，第二波稽查於四日晚間進行，由環保局會同消防局與勞檢處入廠突襲檢查，消防局檢查消防設備、防火管理與保安措施，未發現明顯缺失，但勞檢處查獲第二媒組工場有三項職安缺失，包括壓力表損壞、蒸氣排放處未設警示與防護設備、壓縮機房旁側缺乏護欄與警告標誌等，將移請職安署依職安相關法規處理；環保局則發現廠方柴油用量超過去年度核准量，將依空污法裁處，最高可開罰兩千萬元，同時也採集放流水進行分析，若驗出超標將依水污法裁罰。

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