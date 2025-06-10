桃園9家違法棧仔場 6家未提轉型計畫

棧仔場暫行條例已於4月30日落日，原登記在案9家業者，僅3家提出申請轉型。（議員朱珍瑤提供）

2025/06/10 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市事業廢棄物違法傾倒問題嚴重，境內「棧仔場」大多位於農地，議員朱珍瑤昨質詢抨擊市府以輔導代替處罰，但受輔導的九家業者，卻有六家完全未提轉型計畫，對周邊民怨不聞不問，市府反而成為違法的保護傘。對此，市府海岸及資源循環工程處表示，桃園市棧仔場暫行條例已告落日，對於非法經營的業者，除持續依環保法令裁罰，也將移送地政局要求限期改善，恢復土地原狀。

朱珍瑤說，市府於二○二一年八月一日公布桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點，並於今年四月卅日落日，期間長達兩年九個月，市府對於輔導的九家業者，僅在核准展延時開了一張違反區域計畫法罰單，之後就以輔導代替處罰，卻有六家廠商未提轉型計畫，等於一張六萬元的罰單，就保障其兩年九個月可以為所欲為，換算平均每個月只要一八一八元低廉保護費。

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朱珍瑤表示，農業發展條例的要求就是農地農用，環保局要輔導違法的棧仔場，第一個動作應該是要求棧仔場清除地上物，恢復農地農用，然後協助業者完成興辦事業計畫，將農業用地變更為環保用地，最後再協助業者於環保用地上設立合法處理廠。

海資處表示，暫行要點已屆期失效，原登記的九家業者，仍須符合相關環保法令，目前提出申請轉型者有三家，其中一家已取得許可營運中、兩家尚在申請程序中，其餘皆非合法經營，針對非法經營的業者，除持續依違反環保法令裁罰，也移送地政局限期改善恢復土地原狀，同時加強查緝棄置廢棄物及營建剩餘土石方，統計自二○二一年起共計移送六十件。

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