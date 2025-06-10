桃園龍潭、楊梅、觀音 3垃圾山明年底走入歷史

楊梅員本垃圾掩埋場垃圾山惹民怨，環保局著手覆土及焚燒去化。（記者李容萍攝）

2025/06/10 05:30

透過焚化廠燃燒加速去化 明年底全數完成

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市境內僅剩龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障三處露天垃圾掩埋場，時值炎夏酷熱，當地居民擔心垃圾惡臭、蚊蠅孳生，影響環境衛生和生活品質。市府環保局環境管理處長張書豪昨表示，這三處垃圾掩埋場的垃圾，過去一年多來透過焚化廠加速去化，垃圾量從廿四．一萬噸減為七．八萬噸，預計明年底全數完成處理，屆時桃園市露天垃圾掩埋場將走入歷史，向「垃圾山」告別。

彭啓明深知民怨 兩度踏勘垃圾山

環境部長彭啓明過去廿多年在桃園居住，深知垃圾山帶來民怨，上任後曾兩度踏勘垃圾山，並與環保局合作處理，期盼明年底徹底解決垃圾山臭味及環境品質，再邀居民一起見證成果。

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環境部去年起分3年編列經費協助

環境部去年起分三年編列十二億元經費，協助有垃圾裸露堆置問題的縣市執行處理計畫，目標在明年底前，透過掩埋場的整理整頓、覆土、打包及防災等措施，解決各場裸露堆置問題，且定期於「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」官網公布各縣市垃圾處置進度，透過數位化科技及資訊透明公開，強化民眾監督政府機制及展現政府改善垃圾問題的決心。

目前3處暫置量降至7.8萬噸

張書豪說，桃園市全力配合環境部推動「垃圾掩埋場零裸露」計畫，包括龍潭店子湖、楊梅員本、觀音保障這三處仍有堆置垃圾的掩埋場，自欣榮焚化廠去年五月完成整改、生質能源中心歲修及國家清節週清運後，三處掩埋場裸露垃圾量從最高的廿四．一萬噸，經過妥善調度與後端去化處理管道已順暢，目前垃圾山裸露垃圾暫置量銳減六十七．六％、降至七．八萬噸。

楊梅區瑞原里長黃定宏、員本里長陳奕霖等人表示，時序近入炎夏，員本垃圾掩埋場恐隨風散發臭味及孳生蚊蠅，居民也在問：「垃圾山何時解決？」黃定宏說，該處垃圾山太高太靠近社子溪相當危險，在地多名里長想法是希望員本垃圾場早日移除，隨著桃園人口增加，地方也希望市府加蓋焚化廠、未來不要再堆垃圾，徹底解決垃圾問題。

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