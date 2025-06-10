芬園貓羅溪獨角仙 慘遭移工濫捕

光臘樹上的獨角仙幾乎被移工抓光。（米諾斯提供）

2025/06/10 05:30

繁衍季疑遭抓走千隻 彰縣府：愛牠就不要傷害牠

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉貓羅溪附近一處自然生態區種有三十棵光臘樹，適逢獨角仙繁衍季節，每棵樹上都棲息著密密麻麻的獨角仙，數量多達上千隻，不料有民眾七日在觀賞過程中發現，有多名外籍移工以搖樹、木棍敲打等方式捕捉獨角仙，民眾出言勸阻並表示要報警仍無視繼續抓，還有移工說要「酥炸配啤酒」；最終粗估共抓走近千隻，現場僅剩數十隻，慘不忍睹。

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縣府：法令上無禁止 只能勸導

縣府農業處林務暨野生動物保護科長蘇啟懷對此表示，由於獨角仙並非保育類昆蟲，此處地點若是自然生態區而非私人所有，法令上並無規定禁止捕捉行為，只能盡量勸導；呼籲民眾觀察獨角仙最好在大自然中，切勿買或抓回家飼養，尊重大自然的生態平衡；愛牠就不要傷害牠、捕捉牠，讓獨角仙可以安心地生活在自然中。

生態攝影師米諾斯指出，七日上午他到芬園鄉貓羅溪一處秘境拍攝獨角仙生態，突然發現有四名外籍移工持木棍敲打棲息光臘樹上的獨角仙，較高處抓不到的，就用手狂搖樹幹讓獨角仙掉下來。數個水桶內裝滿捕捉的獨角仙，粗估恐有近千隻，三十多棵光臘樹最後被抓到僅剩零星數十隻，簡直是慘不忍睹。

米諾斯出言阻止移工繼續捕捉並表示要報警，沒想到移工卻說「不知道抓這個有犯法」後繼續抓；甚至有移工說要抓回去玩、販賣，更有一名移工說要把獨角仙酥炸後配啤酒享用，讓米諾斯當場傻眼，直呼移工不只炸荔枝椿象來吃，現在竟然還要酥炸獨角仙。

民眾憂數量銳減 未來會看不到

另名婦人則說，前幾天她在花壇鄉大嶺巷觀賞獨角仙時，也看到一對夫妻帶著三個小孩，用棍子在捕捉獨角仙，獨角仙掉下來就用雨傘接住，做了最壞的教育示範；如果再繼續濫捕下去，造成獨角仙數量銳減，不僅可能對當地生態造成威脅，未來更可能大家都會看不到獨角仙。

米諾斯說，貓羅溪獨角仙數量原本相當龐大，每棵樹從樹頂一路綿延到樹下都是獨角仙，沒想到經過這麼一抓，獨角仙幾乎被抓光，反觀來貓羅溪觀賞的本地人都是近距離觀賞，沒有人在捕捉；獨角仙是自然生態中的一環，希望大家觀察牠們就好，不要打擾牠們。

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