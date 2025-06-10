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    南投南光國小 周邊斑馬線改行穿道

    師生人數達1200人的南光國小周邊人行道也將改善。（埔里鎮公所提供）

    師生人數達1200人的南光國小周邊人行道也將改善。（埔里鎮公所提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮市區南興街、中華路及樹人三街部分路段本月起陸續展開刨除改善工程，並一併改善排水溝，有部分店家或住戶受影響，鎮長廖志城強調施工前十天就會公告宣導，而開學前會將最大的南光國小周邊斑馬線改為綠白相間人行穿越道，提高學童行的安全。

    埔里展開多條道路改善工程

    埔里鎮公所向內政部國土管理署爭取補助八百萬元，加上自籌款共九二五萬元，自本月起針對南興街（隆生路至中正路）、中華路（忠孝一路至北環路）及樹人三街，陸續展開道路改善工程。

    改善工程範圍涵蓋東門、枇杷、杷城、泰安等四里，刨鋪路面八六六公尺，也一併改善鄰近南光國小、宏仁國中的南興街、中華兩側排水溝，危險路口標線，並新增標線型人行道。

    埔里鎮長廖志城說，友善行人環境也是改善重點之一，大城路大成國中路段已增設標線型人行道，師生人數達一千二百人的南光國小，是縣內最大國小，在南興街、中華路鄰近學校路段也將劃設標線型綠色相間的行人穿越道。

    三項道路工程工期訂九十個日曆天完工，為避免影響沿線商家、住戶及學校開學後的周邊交通，盼趕在八月底完工，將要求包商在施工前十天會同里長公告宣導，提前移置車輛等設施，儘量減少對民眾日常生活的影響。

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