中興新村宿舍群標租 月租底價12萬

國發會招租作為民宿群的十二間宿舍，位在光華二路二街，每戶有獨立庭院和門戶。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/10 05:30

8間可做民宿 其餘4間可做為餐飲、零展售、特產等店面

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中興新村活化再出擊！繼省長官邸出租當餐廳，位在光華二路的十二間整修過的宿舍，近日公告標租作為民宿群，有旅宿業執照、資本額廿萬元以上的業者就有資格標租，月租金底價合計十二萬餘元，未來可與省長官邸餐廳、中興美食小吃串聯，形成餐旅聚落群。

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與省長官邸餐廳 串聯餐旅聚落群

國發會中興新村活化專案辦公室，繼六月十日開標，標租首批中北核心的省長官邸和相鄰宿舍之後，近日第二批公告房舍標租，地點位在第一市場附近的光華二路二街，合計有十二間由國發會整修過的省府宿舍，全部位在同一個街廓，但中間有尚未收回的宿舍，因此並未全部相連，國發會依文資保存原則整修，每間整修費約花二百萬元，管線也全部重新裝設配置。

已依文資保存原則整修

國發會中興新村活化辦公室指出，總月租金為十二萬餘元，一戶月租約一萬元，租約為五年。該批十二間宿舍有五戶是二房一廳，有七戶三房一廳，因住宿用民宿只有八間，不能多人共同投標，但一人得標者可分租出去做為餐飲、零展售、特產等店面，投標者須有旅宿業執照，資本額只要二十萬元以上即可。

每間都有庭園可綠美化

國發會表示，民宿群每間都有庭園和自己的門戶，得標者可進行綠美化，該民宿群距離第一市場和光華國小很近，離省長官邸、中興新村知名的酸梅湯、雪糕、牛肉麵也不遠，對遊客及先前申請宿舍居住的公務員而言，都將增加餐飲和遊逛的地點。

民宿標租六月廿五日統一看房舍內外，七月廿一日截標，有興趣的業者要特別注意看房和截標日期，七月廿二日開標。

中興新村活化計畫，首批省長宿舍招租將出租作為餐廳，預定本週資格標開標，據透露上月開放看房日期，當天就有八組有興趣的廠商前來勘查場地，展現極高的興趣。

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