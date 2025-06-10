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    電圍網防獼猴 農損大減逾9成

    高雄農地架設電圍網防猴害，農損大減逾九成。（記者陳文嬋攝）

    高雄農地架設電圍網防猴害，農損大減逾九成。（記者陳文嬋攝）

    2025/06/10 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局輔導農民架設「電圍網」防猴害，已達五十八處農地共九十五公頃，以六龜山區最多，今年再增加十八處農地，整體將突破百公頃，通電有效距離五十公里，獼猴不敢進入果園，農損大減逾九成。

    農業局表示，每到水果收成期，尤其是芒果、芭樂和香蕉等，經常吸引野生動物啃食，最常見是台灣獼猴，出沒農地趕了又來，影響農作物收成，造成農民收入減少，令農民不堪其擾。

    六龜區農民張淑瓊表示，以前未安裝電圍網時，每次獼猴成群出沒，損失上百斤芒果，每到收成期經常擔心一年辛苦付出又白費，天未亮就趕到果園看顧，提心吊膽無法睡好覺，直到安裝電圍網後，終於能安穩休息。

    杉林區農民蘇瑞華指出，以前防範獼猴等野生動物大作戰，聲音、鞭炮驅趕等全試過，尤其使用鞭炮很擔心引起火災，最後發現還是以電圍網最有效，還能有效阻擋山豬等野生動物侵入。

    外界對於電圍網安全性有疑慮，旗山區農民林陳清梅說，電圍網是通過加裝電牧器，以如同電蚊拍高電壓、低電流原理，瞬間放電方式，她強調一定要加裝電牧器，曾不小心被電過，但確實只痛不傷，讓野生動物碰觸時有痛感，既能有效防治野生動物，也不會造成生命危險。

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