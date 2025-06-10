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    首頁　>　生活

    新冠升溫流感化 陳其邁︰防疫量能充足

    2025/06/10 05:30

    公布三大防疫主軸 啟動急診戶外診療專區 籲民眾勿恐慌

    〔記者許麗娟／高雄報導〕近日新冠疫情升溫，高雄市長陳其邁昨日下午召開記者會公布三大防疫主軸，包括長照機構及醫院配戴口罩、重症高風險對象預防併發症及醫學中心急診戶外診療專區、每日更新疫苗快篩與抗病毒藥物資訊，同時強調防疫量能充足、疫情流感化，民眾不用恐慌。

    陳其邁表示，新冠病毒株有變異時，就會有一波流行的高峰曲線，從流行曲線來看，預估六、七月台灣會進入流行的高峰期，不過疫情已流感化、社區化，傳染性高，但致死率不高。

    進長照機構或醫院要戴口罩

    高雄市三大防疫主軸，一是進入長照機構或醫院一定要戴口罩；二是重症高風險對象「就醫、快篩、投藥」，四大醫學中心自六月六日起已設「急診戶外診療專區」分級分流；三是每日更新合約醫療院所疫苗、快篩檢測及抗病毒藥存量。首重重症高風險族群及時就醫與預防併發重症，同時維持急診量能。

    每日更新疫苗快篩與藥物資訊

    高雄市衛生局長黃志中指出，目前全市疫苗合約醫療院四百五十四家、抗病毒藥合約醫療院所三百卅家，提供新冠快篩檢測醫療院所一百六十三家。另要求長照機構落實防疫，降低併發重症及群聚風險。

    小港醫院院長、兒科專科醫師洪志興提醒，兒童發燒超過四十八小時或超過卅九度高燒合併發冷，且出現不吃、不喝、不玩、不尿及持續呼吸急促、喘或胸悶、胸痛等，都可能是重症警示。

    大同醫院院長、胸腔重症專科醫師林孟志則指出，成人有呼吸道症狀，且有重症危險因子者要特別注意，如心跳每分鐘大於一百下、血壓低於九十，或是喘、呼吸困難、意識不清、無法進食等相關症狀要趕快就醫。

    衛生局提醒，十一日起，六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、免疫不全者等三類高風險對象，接種第二劑新冠JN.1疫苗接種間隔調整為二個月，以降低重症或死亡發生風險。

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