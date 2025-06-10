TWICE11/22 開唱 防哄抬旅宿房價

為防旅宿業者趁演唱會哄抬房價，高雄市觀光局持續稽查。（高市觀光局提供）

2025/06/10 05:30

觀光局今年度已稽查151家次 均符合規定 並將持續盯緊

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國超人氣女團BLACKPINK、TWICE，相繼宣布於十月、十一月前進世運主場館開唱，帶動高雄飯店淡季住房率；為防業者趁機哄抬房價，觀光局將持續稽查。

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繼BLACKPINK公布於十月十八、十九日在世運主場館開演唱會後，TWICE前晚也宣布十一月廿二日唱進世運主場館，這也是TWICE出道十年來，首次來高雄演出，粉絲終於等到周子瑜回來開唱，紛紛希望能加場。

台灣搖滾歌神伍佰於十一月廿二日、廿三日，也在高雄巨蛋開唱，有歌迷發現，廿二日當晚高雄市區不少飯店被預訂一空，浮動房價也跟著上漲。

BLACKPINK 10/18住房率幾近滿房

暑假過後的九至十月通常是國旅淡季，高雄承億酒店表示，BLACKPINK十月十八日住房率已高達九十六．六％，幾近滿房；TWICE宣布十一月廿二日來高雄後，當天住房率正快速攀升中，顯見演唱會對高雄旅宿市場帶來強勁助力，熱門時段可說是一房難求，建議有需求的旅客儘早規劃與預訂。

還有伍佰在巨蛋 都帶動淡季住房率

高雄福容飯店指出，十一月廿二日住房率幾近滿房狀態，一夜湧進大量訂單，平均房價落在四三○○元；目前十一月其他週末住房率約五成左右，演唱會效應讓飯店住房可提前進單，也期待下半年高雄的演唱會盛況挹注訂單。

高雄市觀光局長高閔琳強調，超人氣韓團下半年相繼來世運主場館演唱，預料將吸引大批國內外粉絲歌迷湧入高雄，市區各大飯店旅館訂房熱絡，市府嚴禁哄抬房價、任意取消訂房或超收房費等行為，近日將持續稽查。

觀光局說明，為抑制房價哄抬情形，今年度已針對飯店旅館及民宿稽查一五一家次，業者均符合規定，未有超出備查房價情形。

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