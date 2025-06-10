為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    TWICE11/22 開唱 防哄抬旅宿房價

    為防旅宿業者趁演唱會哄抬房價，高雄市觀光局持續稽查。（高市觀光局提供）

    為防旅宿業者趁演唱會哄抬房價，高雄市觀光局持續稽查。（高市觀光局提供）

    2025/06/10 05:30

    觀光局今年度已稽查151家次 均符合規定 並將持續盯緊

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國超人氣女團BLACKPINK、TWICE，相繼宣布於十月、十一月前進世運主場館開唱，帶動高雄飯店淡季住房率；為防業者趁機哄抬房價，觀光局將持續稽查。

    繼BLACKPINK公布於十月十八、十九日在世運主場館開演唱會後，TWICE前晚也宣布十一月廿二日唱進世運主場館，這也是TWICE出道十年來，首次來高雄演出，粉絲終於等到周子瑜回來開唱，紛紛希望能加場。

    台灣搖滾歌神伍佰於十一月廿二日、廿三日，也在高雄巨蛋開唱，有歌迷發現，廿二日當晚高雄市區不少飯店被預訂一空，浮動房價也跟著上漲。

    BLACKPINK 10/18住房率幾近滿房

    暑假過後的九至十月通常是國旅淡季，高雄承億酒店表示，BLACKPINK十月十八日住房率已高達九十六．六％，幾近滿房；TWICE宣布十一月廿二日來高雄後，當天住房率正快速攀升中，顯見演唱會對高雄旅宿市場帶來強勁助力，熱門時段可說是一房難求，建議有需求的旅客儘早規劃與預訂。

    還有伍佰在巨蛋 都帶動淡季住房率

    高雄福容飯店指出，十一月廿二日住房率幾近滿房狀態，一夜湧進大量訂單，平均房價落在四三○○元；目前十一月其他週末住房率約五成左右，演唱會效應讓飯店住房可提前進單，也期待下半年高雄的演唱會盛況挹注訂單。

    高雄市觀光局長高閔琳強調，超人氣韓團下半年相繼來世運主場館演唱，預料將吸引大批國內外粉絲歌迷湧入高雄，市區各大飯店旅館訂房熱絡，市府嚴禁哄抬房價、任意取消訂房或超收房費等行為，近日將持續稽查。

    觀光局說明，為抑制房價哄抬情形，今年度已針對飯店旅館及民宿稽查一五一家次，業者均符合規定，未有超出備查房價情形。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播