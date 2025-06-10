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    貨船烏坵觸礁漏油 抓緊時間除污

    鑫豐輪於烏坵海域觸礁進水，金門縣環保局先委請船員及岸巡隊員用吸油棉進行岸際防護作業。（金門縣環保局提供）

    鑫豐輪於烏坵海域觸礁進水，金門縣環保局先委請船員及岸巡隊員用吸油棉進行岸際防護作業。（金門縣環保局提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕國籍貨船鑫豐輪本月七日在金門縣烏坵鄉海域觸礁進水，九名船員全部接駁上岸，但船隻疑似出現油料微漏情形，金門縣環保局昨天表示，第一時間已協請船員及海巡署金馬澎分署第九海巡、岸巡隊協助，利用烏坵島現有攔油索等機材進行岸際防護，盼抓緊時間除污。

    海巡署金馬澎分署表示，第九岸巡隊烏坵安檢所七日晚間約七點，接獲鑫豐輪在靠泊烏坵北風碼頭時，疑因操作不慎碰撞礁石，導致船體破損機艙進水，並於北風碼頭外側約一百五十公尺處下錨。

    海巡表示，當時船長說，已將進水艙間封閉，仍在可控制範圍不需要棄船，直到當晚十一點多，因機艙進水嚴重至電力全失，且船身已傾斜，向海巡署求助，緊急協同兩棲橡皮艇下水馳援，隔日凌晨近二點，將船上九名船員全數安全接送至烏坵島。

    事發後交通部航港局中部航務中心邀集海洋委員會、金門縣環保局及船公司等單位召開緊急會議，初步發現右側船底有約十公分裂縫，機艙進水失去動力，上甲板發電機仍可運作。但昨日上午，環保局獲報船隻出現疑似微漏油狀況，立即啟動除污機制。

    環保局指出，事前在烏坵等地預先存放攔油索、吸油棉及高壓噴槍清洗機等清潔排污的器材，已協調船員及海巡單位進行岸際防護作業，並聯絡航港局了解是否有船隻前往現場，以便派員赴烏坵，抓緊時間進行除污工作。

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