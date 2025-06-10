性騷女病患 亞大婦科主任被停診

亞大醫院婦科主任陳泰昌遭女病患投訴涉嫌性騷，院方昨天已停止陳泰昌各項醫療業務。（亞大醫院提供）

2025/06/10 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌，去年被控看診時涉嫌性騷，女病患表示向醫院投訴但院方態度消極，後來又向台中市政府申訴，市府調查後認定性騷擾成立，不過醫院卻沒有懲處，讓他繼續看診，讓申訴人無法接受；亞大醫院昨天已停止陳泰昌各項醫療業務。

病患不滿申訴後竟繼續看診

這名住在南投的女病患指控，去年四月二日就診時，陳靠近問她：「你胸部會脹嗎？」接著伸手碰觸她的胸部。去年四月卅日回診時，陳問她：「皮膚會不會乾？」摸她的臉頰、手臂，並從她的腳踝往上摸到大腿，讓她感到不舒服；接著又問她：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」讓她覺得很唐突，陳卻解釋是要看可不可以調生理期。

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亞大：調查出爐 依規定辦理

女病患去年五月打電話向醫院投訴，並報案提出性騷擾申訴，今年四月市府調查報告出爐，認定性騷擾事件成立，不滿醫院至今都未懲處陳，還讓他照常看診。

院方強調，接獲申訴全程均依規定辦理，目前當事人已依規定提出訴願，若調查屬實，將召開人評會議討論懲處，即日起停止陳泰昌各項醫療業務。

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