花蓮富源國家森林遊樂區 公開標租

林保署花蓮分署標租「富源國家森林遊樂區」經營權，涵蓋住宿、餐飲、溫泉及遊憩服務等項目。（花蓮分署提供）

2025/06/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮「富源國家森林遊樂區」受到○四○三地震、颱風侵襲，不僅遊客銳減加上步道部份損壞，今年二月業者退出經營，林業及自然保育署花蓮分署指出，園區已準備好重新啟動，期以公開標租引進民間資源與創新經營模式，促使園區轉型升級，並與在地生態及旅遊資源相結合，提升遊客優質體驗服務。

林保署花蓮分署指出，富源國家森林遊樂區為知名的生態遊憩場域，擁有豐富的自然資源與人文景觀，素有「蝴蝶谷」美譽。園區內每年蝶舞季節景致迷人，夜晚可見點點螢光飛舞，自然生機豐沛。園區內並擁有溫泉資源、關門古道等重要景點，融合自然生態與文化歷史，具高度觀光潛力。

請繼續往下閱讀...

標租範圍總面積六．八三九公頃，另含區內廿一棟建物。營運項目涵蓋住宿、餐飲、溫泉及森林遊樂區遊憩服務等項目，租期五年，採收年租金、定額權利及營運權利金等方式辦理。整修期間提供五十％租金優惠，希望鼓勵業者投入整修活化，協助業者降低初期營運壓力，加速設施升級與服務提升。

花蓮分署邀請具備遊憩、住宿、餐飲、溫泉與森林遊憩等相關服務經驗的團隊踴躍投標，投標資訊請至花蓮分署網站查詢（https：//hualien.forest.gov.tw）。

林保署花蓮分署標租「富源國家森林遊樂區」經營權，涵蓋住宿、餐飲、溫泉及遊憩服務等項目。（花蓮分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法